Initiatoren aus Italien wollen eine neue Messe „Stone America“ am Ort der KBIS in Orlando und zeitgleich mit ihr vom 09.-11. Februar 2021 veranstalten

Flavio Marabelli, Ehrenpräsident von Confindustria Marmomacchine, beklagt, dass in Zeiten von Corona die Steinmessen der Branche zu wenig Unterstützung gäben

Flavio Marabelli, Ehrenpräsident der italienischen Confindustria Marmomacchine, hat auf seiner LinkedIn-Seite angekündigt, dass es 2021 eine neue Naturstein-Messe geben wird.

Ihr Name wird „Stone America“ sein und sie soll zeitgleich mit der KBIS (Kitchen and Bath Industry Show) vom 09.-11. Februrar im Orange County Convention Center in Orlando, Florida stattfinden.

Einer der Hintergründe für die neue Messe scheint zu sein, dass Marabelli den etablierten Steinmessen vorwirft, der Branche nicht wirklich aus der Corona-Krise zu helfen. Als vor einer Weile die Middle East Stone auf 2021 verschoben wurde, hatte er auf LinkedIn geklagt, dass deren Veranstalter nur an das eigene Geschäft denken würden.

Wenig später jedoch hate die Marmomac in Verona angekündigt, dass sie ebenfalls ihren Termin für 2020 streicht und dass sie statt dessen nur an 2 Tagen virtuell stattfinden wird.

Auf LinkedIn schreibt Marabelli nun: „Wir müssen zusammenarbeiten, um gemeinsam mehr Businessmöglichkeiten zu haben… Sonst riskieren wir, mit unseren Unternehmen unterzugehen. Ich glaube nicht, dass virtuelle Messen oder die dauernden Videocalls uns geschäftlich helfen können.“

Deutlich stellt er heraus, dass sich die neue „Stone America“ an die gesamte Steinbranche richtet: „Wir werden dort sein und Sie…? Meinen Sie nicht, dass es an der Zeit ist, Naturstein stärker in den weltweit größten Markt für die Küchen- und Badindustrie zu bringen?“

In unserem Messekalender erkennt man, dass die neue „Stone America“ sehr nahe an der TISE in Las Vegas (25.-28- Januar 2021) und an der brasilianischen Vitória Stone Fair (02.-05. Februar 2021) liegt. Wenn sie stattfindet, würde sie sicher Aussteller von dort abziehen. Das könnte der Veronafiere enorm schaden: an der TISE ist sie mit ihrer Marmomac Americas maßgeblich beteiligt und die Marmomac Latin America in Vitória gehört ihr ganz.

Als Organisatoren der neuen Messe werden auf der Webpage Universal Marketing Srl zusammen mit GM-Expo und Marmomacchine Servizi Srl genannt. Marmomacchine Servizi ist eine Tochtergesellschaft des Verbands Confindustria Marmomacchine. Sie organisiert die italienischen Gemeinschaftsstände auf internationalen Messen.

