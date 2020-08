Die US-chinesische Firma Mikol stellt mit Dünnstein Accessoires für den besonderen Marmor-Lifestyle her

Die Produktpalette reicht von Schutzhüllen fürs iPhone und minimalistischen Brieftaschen über Luftreiniger sowie Wandbilder und bis hin zu Karten fürs Pokerspiel

Neuheiten im Produktdesign folgen häufig technischen Innovationen. Auch die US-chinesische Firma Mikol folgt dieser Linie. Sie arbeitet mit Marmor-Dünnstein, der nur wenige Millimeter dick ist, und in kleinen Accessoires für den besonderen Lifestyle eine Anwendung findet.

Der Weg der Firma ins Produktdesign verlief etwas ungewöhnlich, weshalb wir ihn kurz erzählen wollen.

Ursprung ist vor beinahe 50 Jahren der Steinmetzbetrieb der Familie Wu auf Taiwan, die dort Grabmale oder Gartenmöbel aus Stein herstellte. Die 2. Generation zog um aufs Festland und betätigte sich im internationalen Handel mit Naturstein. Sie belieferte vor allem Projekte in den USA, und auch einige in China. Später verlegte sie den Großteil ihrer Produktion nach Kambodscha.

Inzwischen war Mickey Wu in Kalifornien geboren worden. Er wuchs in den Neunzigern im Gründerklima im Silicon Valley auf – und wollte firmenmäßig etwas mit Naturstein machen, na klar, allerdings etwas, das innovativ war. Seine Leitlinie war, dass die Ressourcen geschont werden sollten und die ganze Produktion umweltfreundlich war.

Er entwickelte die Dünnstein-Technologie weiter, die seit den 80ern aus Italien kam und bei der der Marmor in immer dünnere Scheiben geschnitten wurde. Mickey nannte sein Produkt Verza Stone und erregte einiges Aufsehen, weil der neue Stein leicht und sogar biegbar war.

Seiner Firma gab er den Namen „Mikol“ – so hatten die Klassenkameraden in der Schule seinen Vornamen Michael ausgesprochen.

Die Firma versuchte sich als Zulieferer für die Möbelbranche, gab das Geschäftsfeld aber alsbald frustriert wieder auf. Wir geben Mickeys Erfahrungen mit unseren Worten wieder: er musste zu viele unterschiedliche Beteiligte von dem neuen Material überzeugen, und am Ende ging es durch so viele Hände, dass für ihn nicht mehr viel dabei zu verdienen war.

Es stellte sich also eine Frage: Konnte er statt im Möbelbereich eine andere Verwendung für sein Material finden?

Mikey Wu drehte die Frage weiter: Welche Produkte könnte man denn kreieren, die ausschließlich mit dem dünnen Stein möglich waren? Gab es Branchen, die vielleicht auf solche Innovationen geradezu warteten?

So kam die Firma Mikol zum Lifestyle. Produkte sind: Schutzhüllen fürs iPhone oder das Tablet; minimalistische Brieftaschen, in die man nur ein paar Visitenkarten einsteckt; Visitenkarten aus Dünnstein; Anhänger, damit man das Handy nicht mehr verliert. Damit nicht genug: es gibt Luftreiniger, Wandbilder, Untersetzer, Wandmagnete und sogar Pokerkarten, bei denen der dünne Marmor Ausdruck der Coolness des Besitzers ist.

Kennzeichen dieser Produkte ist, dass sie mit herkömmlichem Naturstein nicht herzustellen sind. Man kann nun darüber streiten, wo der Stein aufhört, Stein zu sein – etwa wenn er dünner wird als die Fassadenplatte von 4 cm? Ist die Bodenfliese von 1 cm das Limit? Ist am Ende auch die Schicht aus wenigen Millimetern noch Stein?

Bei Mikol bestehen einzig die Eiswürfel aus massivem Stein.

Mikols Abteilungen Design und Marketing sitzen in San Francisco. Vier feste und einige freie Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Dazu kommen etwa 15 Personen in der Produktion in Kambodscha.

Vertrieben werden die Produkte über den eigenen Webshop und verschiedene Boutiquen oder Hotels weltweit.

Was sind die Perspektiven für die Zukunft? Jetzt, wo Mikol eine etablierte Marke ist und das Material sich seinen Platz in der Welt der Mode und des Lifestyles erkämpft hat, will Mickey Wu den Dünnstein auch in den Baubereich bringen.

Dazu schreibt uns Sherry Wilkins, die die Öffentlichkeitsarbeit der Firma macht: „Aktuell schauen wir uns in der ganzen Welt um, ob Partner unsere Vision teilen und unsere Händler sein wollen.“

Mikol

Video (1, 2).

(10.08.2020)