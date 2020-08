Das Schnütgen-Museum in Köln zeigt bis zum 20. September 2020 die Ausstellung „Arnt der Bilderschneider – Meister der beseelten Skulpturen“

Der Künstler aus dem 15. Jahrhundert gilt als Begründer einer reichen Bildschnitzerschule am Niederrhein

Noch bis zum 20. September 2020 ist die Ausstellung „Arnt der Bilderschneider – Meister der beseelten Skulpturen“ im Schnütgen-Museum in Köln zu sehen. Sie zeigt herausragende dreidimensionale Gemälde, farbig gefasste Reliefbilder sowie zahlreiche größere und kleinere Einzelfiguren von Engeln, Heiligen und biblischen Figuren dieses Künstlers, den die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrem Ausstellungsbericht als „das niederrheinische Pendant zu Tilman Riemenschneider“ bezeichnete.

Meister Arnt Beeldesnider gilt als der Begründer einer reichen Bildschnitzerschule am Niederrhein. Bis ins 20. Jahrhundert war er weitgehend unbekannt, bis Kunsthistoriker verschiedene Figuren mit deutlichen stilistischen Gemeinsamkeiten identifizierten. Heute gilt der Meister als Chef einer überaus produktiven Werkstatt am Niederrhein mit Sitz in Kalkar beziehungsweise Zwolle.

Diese erste monographische Ausstellung zu seinem Werk versammelt rund 60 Werke des zwischen circa 1460 und 1491 tätigen Künstlers. „Das Œuvre Meister Arnts besticht durch außerordentliche Lebendigkeit, Themenreichtum und Erzählfreude“, heißt es auf der Website des Museums.

Anfang 2019 war es dem Museum gelungen, 3 bislang verschollene Fragmente zu erwerben, mit denen ein bereits in der Sammlung befindliches Hauptwerk des Meisters, die Altartafel mit der Anbetung der Heiligen Drei Könige, vervollständigt werden konnte.

Ein weiteres bedeutendes Werk des Bildschnitzers stammt aus der Kalkarer Nicolaikirche. Der im geöffneten Zustand etwa 5 Meter breite Georgsaltar wird zum ersten Mal im Rahmen einer Einzelausstellung außerhalb des Kirchenraumes präsentiert.

Zusätzliche hochkarätige Leihgaben stammen aus dem Rijksmuseum in Amsterdam, dem Musée de Cluny in Paris und dem Musée Art & Histoire in Brüssel sowie aus zahlreichen Kirchen am Niederrhein, um nur einige der Leihgeber aus dem In-und Ausland zu nennen.

Die Sonderausstellung wird unterstützt von der Ernst von Siemens Kunststiftung, der Kulturstiftung der Länder, der Rudolf-August Oetker-Stiftung, der Kunststiftung NRW, der Peter und Irene Ludwig Stiftung, der Kölner Kulturstiftung der Kreissparkasse Köln und dem Freundeskreis Museum Schnütgen e.V.

