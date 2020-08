In Deutschland hält seit 10 Jahren der Trend zu hochwertigen Küchen an, so der Einkaufsverbund Der Kreis

Homeoffice und Lockdown haben das „emotionale Bewusstsein für den Wert einer hochwertigen Küche als Wohn- und Familienmittelpunkt“ verstärkt

Positiver Trend für die deutsche Küchenbranche – bei der Anschaffung einer neuen Küche setzen Verbraucher immer stärker auf Qualität und eine hochwertige Ausstattung, was sich in dem kontinuierlichen Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises pro Küche niederschlägt. Dieser ist bei den Küchenspezialisten des internationalen Einkaufsverbundes Der Kreis Leonberg in den vergangenen 10 Jahren um 26% gestiegen: Im Jahr 2009 betrug der Verkaufspreis pro Küche 10.480 €, 2019 lag er bei 13.189 €, so eine Pressemitteilung des Verbundes.

Damit hat der Slogan von Der Kreis „Die Küche im Mittelpunkt des Lebens“ in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Durch das verordnete Zuhause-bleiben und monatelanges Homeoffice während der Covid19-Pandemie verstärkte sich dieser Trend weiter. „Der Verbraucher hat ein starkes emotionales Bewusstsein für den Wert einer hochwertigen Küche als Wohn- und Familienmittelpunkt entwickelt und ist mehr denn je bereit, hierfür zu investieren. Die Nachfrage für qualitativ hochwertige Ausstattungen und maßgeschneiderte Traumküchen steigt stetig“, sagt Ernst-Martin Schaible, der den europäischen Küchenverbund seit über 40 Jahren als Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter führt.

In Deutschland werden jährlich weit über 1 Mio. Küchen verkauft – entsprechend groß und vielseitig ist der Markt. Im Angebotsdschungel von Küchenportalen, Küchenstudios, Großmöbelhandel und Möbeldiscountern fällt die Orientierung schwer. Hier verspricht Der Kreis mit seinen Mitgliedern für Qualität zu sorgen.

Wer sich für eine Küche mit modernen Features und erstklassiger Qualität entscheidet, muss bei den Kosten mit mehr als dem heutigen Durchschnittspreis von 13.000 € rechnen. 20.000 € und mehr sind schnell erreicht – doch auch in diesen Dimensionen wächst die Investitionslust der Verbraucher. „Was der Porsche oder SUV in der Garage ist, ist eine neue Küche im Wohnraum“, erklärt Ernst-Martin Schaible den Imagezuwachs der Küche als Statussymbol.

Der Kreis ist – nach eigenen Angaben – der in Europa führende Einkaufs- und Dienstleistungsverbund für Küchenspezialisten. Europaweit sind über 3500 Unternehmen für Küche sowie Bad, Sanitär, Innenausbau und Fensterbau angeschlossen. Der Verbund wurde 1979 von Ernst-Martin Schaible gegründet.

Quelle: Der Kreis

(27.08.2020)