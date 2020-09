Miszellen: Ideen mit Naturstein

Die italienische Firma Salvatori hat eine große Auswahl an so genannten „Home Accessoires“, die aus Naturstein gefertigt sind und sowohl eine Funktion im Haushalt haben als auch zur Dekoration dienen. Ein Beispiel ist der Briefbeschwerer „Gravity – ein Marmor-Mantra“ aus Bianco Carrara oder Nero Marquina Marmor. Er hat 10 cm Durchmesser, ca 1,5 kg Gewicht und ruht auf einem Ring aus Metall.

Muubs ist eine dänische Firma für kleine Alltagsgegenstände. Bei einigen wird Sandstein oder Marmor verwendet (1, 2).

Fischer&Fischer baut die Boxen für seine Lautsprecher aus Schiefer.

Der zentrale Eingangsbereich des Bundespräsidialamtes neben dem Schloss Bellevue in Berlin soll nach Plänen von tönies schroeter jansen freie architekten mit lad+ landschaftsarchitektur diekmann neu gestaltet werden. Oberirdisch entstehen zwei eingeschossige und ein zweigeschossiger Pavillon zwischen dem Schloss Bellevue und dem ellipsenförmigen, mit schwarzem Naturstein verkleideten, Verwaltungsgebäude des Bundespräsidialamtes.

An der Mainflutbrücke in Haßfurt wird das Sandsteinmauerwerk erneuert. Der Stein kommt aus dem Steinbruch in Breitbrunn des Bamberger Natursteinwerks Hermann Graser.

Im Murg-Auen-Park in Frauenfeld, Schweiz findet bis zum 04. September 2020 die Bildhauerwoche statt. Vernissage ist am vorletzten Tag.

Begriffsdurcheinander: Der Abbau von Naturstein in Form von Sand oder Kies – Also nicht: NaturWERKsteinen – könnte durch den verstärkten Einsatz etwa von Schlacke aus Hochöfen reduziert werden, heißt es auf einem Online-Portal.

Fünf Künstler haben ihre Inspirationen zur Corona-Krise in Stein gemeißelt und am Ludwig-Donau-Main-Kanal eine 3 Meter hohe Skulptur geschaffen. Die Aktion war auch eine „Ersatzhandlung“ für das Bildhauer-Symposium in Mühlhausen, das in diesem Jahr ausfallen musste.

Die Konzerte des Festivals Sandstein und Musik finden ab September 2020 unter Berücksichtigung der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung statt.

Ein Steinhauermuseum und einen Sandsteinpfad gibt es in Mühlbach, einem Ortsteil von Eppingen unweit von Heilbronn.

Trockene Böden können in Wüsten die Entstehung von Megastürmen beeinflussen, haben Wissenschaftler der Universität Innsbruck herausgefunden. Solche Gewitter können riesige Mengen an Energie freisetzen, Tage dauern und tausende Kilometer weit ziehen. Nach den Erkenntnissen der Wissenschaftler beeinflussen die Bedingungen an der Landoberfläche die Richtung und Intensität dieser Unwetter.

Video des Monats: Botschaften der Menschheit am Nachthimmel: in Südkorea erhellen Drohnen die Nacht mit Corona-Hinweisen. Die amerikanische Firma Space-X setzt im erdnahen Orbit zahlreiche Satelliten für die Kommunikation per Handy aus. Während die Flugkörper zu ihrer endgültigen Position aufsteigen, sind sie als sogenannte „Satellite Trains“ (Satellitenzüge) sichtbar. Astronomen warnen davor, dass diese Objekte ihren Blick ins All behindern könnten (1, 2, 3).

(02.09.2020)