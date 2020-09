Riluc ist ein portugiesischer Hersteller von Designmöbeln, bei denen manchmal auch Naturstein verwendet wird

Das Unternehmen kommt aus der Metallverarbeitung und hat Edelstahl mit verschiedenen Beschichtungen im Fokus

Riluc ist seit 2009 die Designmarke eines portugiesischen Familienunternehmens, das aus der Metallverarbeitung kommt und sich damals auf Möbel verlegt hat. Wie üblich in der Metallbranche – und anders als im Natursteingeschäft – kommt dort niemand auf die Idee, nur ein einziges Material für die Möbelstücke zu verwenden.

Der Designer Toni Grilo ist der Art Director der Firma und er nimmt zum Edelstahl als wichtigstem Material gelegentlich auch Naturstein hinzu. Etwa in der Kollektion „Fenda“ mit runden, quadratischen oder rechteckigen Beistelltischen.

Oder in der Kollektion „Basic“: Der Stein mit seinem Gewicht gibt hier einem Beistelltisch und einer Garderobe Standfestigkeit. Er taucht auch auf bei einem Wandbrett, damit das Design der Kollektion wiedererkennbar bleibt.

Verschiedene Arten von portugiesischem und ausländischem Marmor sind wählbar. Für den Stahl gibt es als Oberflächen gebürstet oder glänzend. Verschiedene Arten der Beschichtung mit Titan geben ihm auch die Anmutung von Messing oder Kupfer.

Auf der Webpage umreißt die Firma ihr Designkonzept: Wir wollen „eine herausragende Möbelmarke sein, etwas das es vorher nicht gab, das mit der Qualität unserer Arbeiten seit Generationen Neugierde erregt“, so Ricardo Lucas, Gründer der Marke. Die Firma hat ihren Sitz in Santo Tirso, einer kleinen Ortschaft im Norden Portugals, und einen Showroom in der Hafenstadt Porto.

Riluc

Fotos / Renderings: Riluc

(04.09.2020)