2021er Programm der Bildhauerschule in Peccia im Tessin (Scuola di Scultura)

Themen reichen von „Was ist Marmor?“ über Bildhauerei mit verschiedenen Materialien bis hin zu Metallgießen sowie Zeichnen und mehr

Die Bildhauerschule in Peccia im Tessin (Scuola di Scultura) hat uns die folgende Mitteilung geschickt:

Heute ist es soweit und wir präsentieren euch das kommende Jahr 2021! Wir konnten einige neue Künstler*innen für Peccia gewinnen und bieten euch interessante Innovationen und natürlich auch die beliebten Klassiker.

EINGEZOOMT:

Aus winzig wird gross und umgekehrt: Steinbildhauen für Fortgeschrittene zum Thema “Mikro-Makro” mit Rosa Brunner findet im August 2021 statt. Die menschliche Figur wird unter verschiedenen Aspekten das ganze Jahr über in den Fokus genommen, beginnend mit dem neuen Kurs “Körpersprache – Körperarchitektur” mit Ruth Gossweiler. Figuren direkt in Gips, Papier oder Ton können in den Kursen mit Gabriela Spector, Vaclav Elias, Annegret Kon, Thomas Hunziker und ein letztes Mal mit Werner Naef modelliert werden. Das “Erlebnis Hand” ist ein neues Angebot von Christiane Tureczek. Mythologisch wird es wieder mit Bärbel Dieckmann zum Thema “Metamorphose – Wieviel Tier steckt im Menschen?”

Die Metamorphose in der Gesteinskunde hingegen wird im Geologie-Seminar mit Andreas Küng untersucht.

Hier findet ihr die gesamte Übersicht aller Steinbildhauerkurse.

https://www.marmo.ch/kurse/bildhauerkurse/steinbildhauen

Hier die Kurse zum Figürlichen Modellieren.

https://www.marmo.ch/kurse/dreidimensionales-gestalten/figuerliches-modellieren

Hier die Kurse zum Modellieren oder Gipsen.

https://www.marmo.ch/kurse/dreidimensionales-gestalten/modellieren-gips

Hier findet ihr hier die Holzbildhauerkurse mit Handwerkzeug oder Motorsägen.

https://www.marmo.ch/kurse/bildhauerkurse/holzbildhauen

Hier ist das Metallgiessen.

https://www.marmo.ch/kurse/dreidimensionales-gestalten/metallkurse/metallgiessen

Die Zeichenkurse sind online hier.

https://www.marmo.ch/kurse/zeichenkurse

Und hier last but not least drei interessante Wochenendseminare.

https://www.marmo.ch/kurse/wochenend-seminare

Viel Vergnügen beim ENTDECKEN!

Scuola di Scultura

(12.09.2020)