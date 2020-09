Verbandspräsident Lutze von Wurmb: trotz Corona wird das Jahr 2020 im Bereich Garten- und Landschaftsbau wahrscheinlich ein „glückliches Ende“ nehmen

Auf einer virtuellen Pressekonferenz der NürnbergMesse wurden Schwerpunktthemen der kommenden GaLaBau vom 14. bis 17. September 2022 genannt

Die NürnbergMesse und der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) verlängern ihre Zusammenarbeit für die im 2-jährigen Turnus stattfindende GaLaBau um weitere 5 Veranstaltungen, also mindestens bis ins Jahr 2030. Peter Ottmann, Geschäftsführer der Messegesellschaft, nannte diese Kooperationen „ein starkes Signal und einen großen Vertrauensbeweis“ seitens der Branche. Die nächste Ausgabe der internationalen Leitmesse für Planung, Bau und Pflege von Urban- und Grünräumen, Sportplätzen, Golfanlagen und Spielplatzbau wird vom 14. bis 17. September 2022 in Nürnberg stattfinden, hieß es bei einem Online-Pressetermin im September 2020.

Lutze von Wurmb, Präsident des Bundesverbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL), zog bei dem Online-Termin eine Halbjahresbilanz seiner Branche in Zeiten von Corona: „Das Jahr 2020 scheint einen glücklichen Ausgang zu nehmen.“ Im privaten Bereich sei die Nachfrage weiterhin gut: Das zunehmende Cocooning der Privatleute, also die Aufwertung des Zuhauses, habe der Branche über die vergangenen Monate hinweggeholfen. Beliebt seien neuerdings zum Beispiel Gartenteiche, in den man auch schwimmen könne.

Unklar aber sei die Entwicklung im Businessbereich, wo der Bedarf an Büroflächen und damit auch an Grün um solche Gebäude herum zurückgehen könnte. Für die Nachfrage von Gemeinden und Städten könne man noch keine Abschätzung geben, wobei jedoch öffentliche Parks in Zukunft gewiss an Bedeutung gewinnen.

Da es 2020 keine reguläre GaLaBau gibt, wird in der Organisation der 2022er-Ausgabe nun vieles nach vorne verlegt: Schon im März 2021 startet die Ausstelleranmeldung, bis September 2021 gibt es den Frühbuchervorteil, im März 2022 erfolgt die Standflächenbestätigung.

Stefan Dittrich, Leiter der GaLaBau, nannte Leitlinien der kommenden Veranstaltung: „Das Thema Digitalisierung gehört definitiv zu den großen Zukunftsthemen im Garten- und Landschaftsbau. Für die GaLaBau 2022 planen wir ein Areal speziell zu diesem Thema mit Workshops und Produkten zum Ausprobieren – sowohl für Besucher, die erst am Anfang stehen als auch diejenigen, die schon Erfahrung auf diesem Gebiet haben.“

Zu den Zukunftsthemen gehören weiterhin Akkutechnologien für Pflegemaschinen und alternative Antriebstechnologien beziehungsweise e-Mobilität für Baumaschinen und Fahrzeuge.

Der Bereich hochwertige Gartenausstattung (BBQ, Smart Garden) wird unter anderem vom Gartenbau-Verband auf dem bekannten Areal „Garten[T]räume Areal“ behandelt. Ebenso relevant wird das Thema Klimaschutz (Dachbegrünung, Hitzesommer, Regenwasseraufbereitung).

(26.09.2020)