Anmeldungen zur digitalen „Marmomac Restart“ vom 30. September bis 02. Oktober 2020 sind ab sofort möglich

Die virtuelle Ausgabe der Steinmesse in Verona bietet während der 3 Tage Vorträge sowie eine b2b-Plattform / Webinare von Firmen auch „außerhalb“ der Messe

Die „Marmomac Restart“, die digitale Ausgabe der Steinmesse in Verona, wird vom 30. September, 00.01 Uhr bis 02. Oktober 2020, 23.59 Uhr online sein, teilt die Veronafiere mit. Die Uhrzeiten beziehen sich auf die Mitteleuropäische Sommerzeit (Central European Summer Time), also die aktuellen Ortzeiten von Rom und Paris. Schon jetzt sind Anmeldungen und damit digitale Geschäftskontakte möglich.

Die Marmomac Restart hat 2 Teilbereiche: zum einen eine Reihe von Vorträgen, die teils im Rahmen der Marmomac Academy stattfinden, zum anderen eine virtuelle b2b-Plattform.

Um Zugang zu haben, muss man sich registrieren.

Die b2b-Plattform beinhaltet Profile von Firmen, mit denen man in Kontakt treten kann. Zum Beispiel besteht die Möglichkeit, online Terminabsprachen für virtuelle Treffen zu machen.

Was die Marmomac Restart grundsätzlich von vergleichbaren digitalen Messen unterscheidet, ist, dass der Veranstalter Veronafiere sie offenbar als zeitlich begrenztes Ereignis festgelegt hat.

Die „Cloud“ der Xiamen Stone Fair zum Beispiel hat hingegen das Ziel, eine dauerhfate Erweiterung der realen Messe zu sein, auf der die Branche über das ganze Jahr virtuell in Kontakt kommen kann.

Zahlreiche Firmen nutzen die Marmomac Restart, um Webinare für Kunden ins Netz zu stellen. Wir haben einige davon in unserer Rubrik „Firmennachrichten“ aufgelistet.

Etwas ganz Besonderes ist das Angebot der Firma Grassi Pietre: Sie stellt sich gegen den Trend und bietet während der Marmomac Restart wirkliche Besuche in der Firma und in den Steinbrüchen. Vielleicht ist das ein wirklich interessantes Angebot, denn nie sonst kann man zusätzlich zu dem Firmenbesuch Venedig, Verona oder Bologna mit so wenig Touristen erleben.

