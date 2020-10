BAU München vom 13. bis 15. Januar 2021: innovatives Konzept für eine „hybride“ Messe, die an die Zeiten mit Corona angepasst ist

Der reale Teil der Messe wird im Congress-Zentruum und in bis zu 2 Messehallen stattfinden, alles andere muss auf die Online-Präsentation ausweichen

Die BAU 2021 vom 13. bis 15. Januar in München wird im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verändert abgehalten: das neue „hybride Format umfasst neben einer kompakten Ausstellungsfläche ein digitales Zusatzangebot“, schreibt die Messegesellschaft in einer Presseerklärung. Der reale Teil der Veranstaltung soll sich im „Internationalen Congress Center München (ICM, am Rand des Messegeländes, d.Red.) sowie in bis zu zwei Messehallen“ abspielen, wo es Ausstellerstände sowie Foren und Sonderschauen geben soll.

Das heißt im Klartext: das reale Event, das zuletzt 18 Hallen und 200.000 m² Fläche umfasste und 2 Tage länger dauerte, wird rigoros verkleinert. Das ist eine ganz innovative Idee; hingegen liest sich das Konzept für den digitalen Teil der Messe so, wie man es seit diesem Jahr von vielen ähnlichen Veranstaltungen weltweit kennt: Es gibt online Vorträge und Diskussionen als Live-Stream oder als aufgezeichnete Videos. Unternehmen haben online die Möglichkeit, ihre Produkte in eigenen Sessions zu präsentieren. Zur Geschäftsanbahnung gibt es Networking Module. „Angedacht ist auch, die traditionellen BAU Info Talks in das hybride Format zu integrieren“, so die Messe.

Man darf gespannt sein, welche Aussteller Zugang zum realen Teil der Messe bekommen. „Aussteller, die ihren Stand für die klassische Präsenzmesse bereits fest gebucht hatten, können sich weiterhin vor Ort präsentieren,“ schreibt die Messegesellschaft, „andere Aussteller, die bereits abgesagt haben, können ihre Teilnahme, ob digital oder vor Ort, unter den neuen Vorzeichen noch einmal überdenken.“

Details zum neuen Format und „Informationen zu den Teilnahmemöglichkeiten“ soll es ab Oktober geben.

Im Januar 2023, so hofft die Messegesellschaft wird die zweijährige BAU wieder ganz real stattfinden: „Nahezu alle namhaften Aussteller, die aufgrund der Corona-Pandemie 2021 fernbleiben, haben ihre Teilnahme für die nächste Veranstaltung im Januar 2023 bereits angekündigt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Allerdings soll dann auch die digitale Variante Teil der Veranstaltung sein.

Die BAU findet alle 2 Jahre statt in gilt als die Leitmesse der Branche. Sie verzeichnete 2019 rund 2.250 Aussteller aus rund 45 Ländern sowie mehr als 250.000 Besucher, davon 85.000 aus aller Welt.

BAU München, 2021: 13. – 15. Januar

(02.10.2020)