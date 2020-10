Miszellen: Ideen mit Naturstein

Dieses Bild des Jupiter, aufgenommen vom Hubble-Weltraumteleskop der NASA/ESA am 25. August 2020, zeigt den Riesenplaneten in 653 Millionen km Entfernung von der Erde. Der Große Rote Fleck, der auf der Südhalbkugel des Planeten sich entgegen des Uhrzeigersinns dreht, hat eine außergewöhnlich satte rote Farbe, wobei sein Kern und das äußerste Band tiefer rot erscheinen. Sein Durchmesser beträgt etwa 15.800 km – groß genug um die Erde komplett zu verschlucken. Dieser Supersturm schrumpft immer noch, der Grund dafür ist ein Rätsel. Jupiters Eismond Europa ist links sichtbar.

„Mit diesen ehemaligen Grabdenkmälern möchte die Gemeinde Empfingen alte Steinhauerarbeit und frühere Grabpflege als einen ortsgeschichtlichen Beitrag erhalten,“ war auf einer Tafel am Friedhof dort zu lesen. Nun mussten musste die Galerie dieser Steine wieder umgesetzt werden. Vorher ließ die Firma Schweizer Naturstein die Schriften auffrischen und die Steine säubern.

Der Aufsatzband „Mit letzter Pracht: Grabdenkmale der Frühen Neuzeit in Mecklenburg und Pommern“ (ISBN 978-3-86732-320-8) nimmt Gräber und die damit verbundenen Rituale in den Blick. Herausgeber sind Prof. Dr. Kilian Heck und Antje Kempe von der Universität Greifswald.

Vier mm dick sind die Naturstein-Anzugsfliegen der Designer von Muxmäuschenwild. Vertrieben werden sie bei Roockz (1, 2).

„Hochwertige Naturstein-Terrassenplatten liegen preislich bei rund 35 € pro m² bis 60 EUR pro m²“, weiß das Portal Kostencheck.de.

„Sanierte Ortskerne sind das Herzstück attraktiver Wohn- und Arbeitsorte“, sagte der sächsische Staatsminister Thomas Schmidt bei einem Besuch in der mit viel Naturstein restaurierten Altstadt von Zwickau.

In Breitbrunn unweit von Coburg soll eine „Erlebniswelt Fränkischer Sandstein“ entstehen. Jedoch ist die Finanzierung ungeklärt.

Bei der Produktion von Zement entstehen weltweit 6-8% der menschengemachten CO2-Emissionen. Materialforscher der Schweizer Empa arbeiten daran, umweltfreundlichere Varianten des wichtigen Baumaterials zu entwickeln.

Wie nachhaltig werden Aluminium, Kobalt oder Kupfer gewonnen? In einer neuen Serie mit dem Titel „Informationen zur Nachhaltigkeit“ beleuchtet die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) verschiedene Aspekte der Gewinnung und Weiterverarbeitung von wirtschaftsstrategischen Rohstoffen. Kostenloser Download.

In Lissabon und in Porto de Mós sollen Mosaikpflaster nach der Art der berühmten Calçada Portuguesa installiert werden und an die „Helden im Kampf gegen Covid-19” erinnern, heißt es auf der Webpage der Firma Roc2c. Der Beginn der Arbeiten war für Oktober 2020 geplant (portugiesisch).

Video des Monats: eine Skulptur von 135 t mit dem Namen „Rose des Nordens“ wurde in der Stadt Grand Forks im US-Bundesstaat North Dakota installiert. Der Künstler ist der aus Serbien stammende Zoran Mojsilov, das Material ist Granit aus Minnesota, geliefert von der Firma Cold Spring (Video, 1).

(04.10.2020)