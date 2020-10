INSIDE NEXT der Biesse-Group am 22. und 23. Oktober 2020: online Präsentation neuer Technologien für die Bearbeitung von Stein und Glas, zusammen mit der Welt der Diamantwerkzeuge

Die italienische Biesse-Group hat uns die folgenden Presseinformationen zugesandt:

INSIDE NEXT ist eine wahrhaft virtuelle Tech-Show (mit Simultanübersetzung), wo die technologische Innovation mit Produkt- und Verfahrensneuheiten die einzige und unübersehbare Hauptdarstellerin auf der Bühne ist. Exklusive Inhalte und Einblicke, die Sie nicht verpassen sollten, in einer neuen, völlig digitalen Formel, die Know-how und Zukunft kombiniert. Im Scheinwerferlicht von INSIDE NEXT stehen am 15. und 16. Oktober die neuen Technologien für die Bearbeitung von Holz und modernen Werkstoffen und am 22. und 23. Oktober dann die live vorgeführten fortschrittlichen Lösungen für die Bearbeitung von Glas und Stein und die Welt der Werkzeuge von Diamut.

Technologische Innovationen entstehen aus Zukunftsvisionen, die voll konkretisiert werden. Ein dynamischer Schwung, der schon immer das Fundament für unser Magazin Make bildet, das sich auf Szenarien konzentriert, die wir bald erleben werden. Inside Next wird durch Spezialbeiträge bereichert, die Make & Talk ins Leben rufen: Dabei handelt es sich um eine Live-Formel mit detaillierten Einblicken, Erfolgsgeschichten und Berichten, mit dem Ziel, die Herausforderungen zu skizzieren, die uns von nun an erwarten, und die Teilnehmer zur Veränderung zu begleiten.

Die beiden Tage beginnen mit Ready, It’s Tomorrow, der ständigen Forschung, um die Sprache des Morgen in voller Harmonie zwischen Mensch und Maschine vorwegzunehmen. Das Projekt der Biesse Group, die 2019 anlässlich ihres fünfzigjährigen Bestehens auf futuristische Weise die Interaktion zwischen Mensch-Maschine untersuchte und ihre neuen Grenzen skizzierte, nimmt nun um die beiden Schlüsselbegriffe CONNECTED INDUSTRY und RESEARCH FACTORY Gestalt an. Die Biesse Experten werden Analysen und Einblicke zur Entwicklung des Sektors in Richtung Digitalisierung und Automatisierung bieten, um zu zeigen, wie die Unternehmensgruppe dieser Herausforderung bereits begegnet.

Darüber hinaus wird im Rahmen von Inside Next auch ein spezielles Projekt vorgestellt, das aus einer internationalen Zusammenarbeit entstanden ist. Diese unterstützt die Fähigkeit der Gruppe zur Beobachtung und befruchtenden Wirkung unter dem zunehmend anregenden und dynamischen Aspekt von Industrie 4.0 und ihren zahlreichen Entwicklungen.

Mit Next Comes First geben hingegen Fachleute, Designer und prominente Persönlichkeiten dem virtuellen Publikum eine Einführung in innovative Themen wie Internet Of Things, Holzbau, Open Innovation, Design und Trends. Zu Gast auf der Bühne von Make & Talk werden Accenture, Il Prisma, Canducci Costruzioni, Gimav und Confindustria Marmomacchine sein, und zwar auf digitalen Tafeln, auf denen Kompetenzen und Erfahrungen im Rampenlicht stehen.

Die Erfolgsgeschichten werden unter Futuring zu Hause sein, dem Inside Next-Bereich, der den Ideen unserer italienischen und internationalen Kunden gewidmet ist, die entwickelt und konkretisiert wurden. Aber es handelt sich nicht um einfache Fallbeispiele: Diejenigen, die sich für Biesse, Intermac und Diamut als Technologiepartner entschieden haben, wissen längst, dass es sich um weit mehr als eine professionelle Beziehung handelt. Man teilt Erfahrungen, Projekte, Visionen, die sich in Maschinen und Werkzeugen konkretisieren, mit denen man bereit ist, die Herausforderungen von heute zu meistern, vor allem jedoch, die von morgen in Angriff zu nehmen.

Auf einem Weg, der Experimentieren und Nachhaltigkeit verbindet, denn in der Beziehung zwischen Design und Technologie ist immer Platz für das menschliche Genie. Wood-Skin, TM Italia, Fiam Italia und Cricursa sind nur einige der Unternehmen, die darüber sprechen werden, wie sie ihr Geschäft verändert haben und bereit sind, es weiterzuentwickeln.

Integrierender Bestandteil der Tech-Show ist schließlich Technology In Action, die Vorführung verschiedener Doku-Filme, übersetzt in 8 Sprachen, die sich mit den technologischen Neuheiten beschäftigen, die im Laufe von INSIDE IN ACTION präsentiert wurden. Von den Einbindungen im Zusammenhang mit ROS (Robotically Operated System), über Biesse Rover und Intermac Master Bearbeitungszentren, Kantenanleimmaschinen, das komplette Sortiment für die Bearbeitung moderner Werkstoffe, bis hin zu kompletten Verfahren mit typischen Fertigungen eines Glasbearbeitungsbetriebs und eines Steinmetzbetriebs.

Biesse Group: Inside in Action

(17.10.2020)