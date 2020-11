Mineralogie im Dienst der Verbrechensbekämpfung: wird ein Make-up mit Spektralradiometern analysiert, kann das als forensische Methode dienen

In einem Studentenprojekt an einer Universität im US-Bundesstaat Ohio wird eine Datenbank erstellt, die die Bestandteile der Schminke registriert

Ein Beispiel: eine Frau wird entführt, von einem Menschenhändlerring gefangen gehalten oder Schlimmeres. Um sie schnell zu finden, benötigen Ermittler und Polizei jedes nur erdenkliche forensische Hilfsmittel.

Überraschenderweise bietet die Geologie, genauer: die Mineralogie, den Zugang zu einem viel versprechenden Weg: der führt über das Make-up, das das Opfer benutzt hatte. An der staatlichen Miami University im US-Bundesstaat Ohio entschlüsseln die Studentinnen Jessica Patrick und Jordan Vest diese bisher vielleicht schlichtweg übersehene Methode. Das Werkzeug für die Analyse: ein Spektralradiometer. „Auch wenn das Auge bestimmte Indizien nicht sehen kann, kann es dennoch die Spektroskopie“, sagt Patrick.

Patrick, Vest und andere Studenten, die ein Stipendium für Studien zu Frauenfragen bekommen haben, erstellen eine Datenbank mit den spektroskopischen Signaturen und anderen mineralogischen Merkmalen verschiedener Arten von Make-up. Letztendlich soll diese Sammlung von Informationen der Polizei, dem Nationalen Institut für Justiz, Frauenrechtsorganisationen und anderen zur Verfügung gestellt werden.

Der Schlüssel liegt darin, eine ausreichend große Datenbank zu schaffen, so dass man dort eine wirkliche Übersicht zu allen gängigen Arten von Make-up findet. In den letzten 2 Jahren hat das Team verschiedene Arten von Schminke auf der Basis unterschiedlicher Substrate gesammelt und analysiert.

Jessica Patrick hat das Forschungsprojekt auf einer Online-Postersitzung im Rahmen der Jahrestagung der Geological Society of America präsentiert.

„Make-up ist im Grunde genommen ein mineralogisches Produkt”, betont der Asisstant Professor Mark Krekeler, der dieses und andere Projekte der forensischen Mineralogie zusammen mit Kollegin Claire McLeod betreut. Vest und Patrick sagen, dass sich ihre wachsende Datenbank vorerst auf puderbasierte Make-ups wie Rouge und Grundierung konzentriert; diese enthalten geologische Stoffe wie Talkum, Montmorillonit und Kaolinit.

Mit Hilfe des Spektralradiometers konnten die Mitglieder der Arbeitsgruppe Verwendungen erkennen, die nur 0,03 Gramm pro Quadratzentimeter Make-up enthalten. Die Datenbank soll auch Auskunft über die Vielfalt der Materialien geben und spektroskopische Signaturen von Make-up-Produkten auf verschiedenen Hauttönen enthalten.

„So kann zum Beispiel, wenn ein Verdächtiger den Kontakt mit dem Opfer leugnet, unsere Methode verwendet werden, um Make-up-Produkte (die an einem Tatort gefunden wurden) mit Produkten abzugleichen, von denen bekannt ist, dass sie vom Opfer verwendet, vielleicht in seiner Wohnung gefunden wurden“, umreißt Jordan Vest das forensische Potenzial der Forschungen.

„Geologie hat weitreichende Auswirkungen und Verbindungen zum täglichen Leben. Sie ist wichtig für die nationale Sicherheit“, sagt Krekeler. Er sagt, das Team hofft, bis März 2021 eine erste Version der Datenbank für die öffentlichen Nutzung freigeben zu können.

Die Wissenschaftler setzten darauf, dass es in einigen Jahren auch Drohnen oder kleine Gerätschaften geben wird, die Analysen direkt an einem Tatort erlauben.

Ein Abstract des Vortags (Nummer 44-7) von Jessica Patrick kann nach Registrierung auf der Seite der Seite der US Geological Society gelesen werden. Titel „Forensic Mineralogy: Utilizing the Mineralogical, Textural, and Spectral Properties of Makeup in Criminal Investigations“

Quelle: Geological Society of America

Miami University, Dr. Mark Krekeler

Science Direct: „Trends in the forensic analysis of cosmetic evidence“

(01.11.2020, USA: 11.01.2020)