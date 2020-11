Latest news: Die nächste Xiamen Stone Fair wird hybrid stattfinden: mit der Online-Cloud und einem realen Event vom 18. bis 21. Mai 2021

„Das Jahr 2021 wird sicher ein brandneuer Start der Steinindustrie sein“, schreiben die Organisatoren in einer Pressemitteilung

Es wird keine 20. Xiamen Stone Fair geben, stattdessen setzen die Organisatoren, die Xiamen Jinhongxin Exhibition Co.,Ltd, die Zählung im Jahr 2021 mit der 21. Ausgabe fort. Sie schickten uns die folgende Pressemitteilung:

Im Jahr 2020 musste die Xiamen Stone Fair ihre jährliche Folge wegen der COVID-19-Pandemie unterbrechen. Das Leben mit der Pandemie ist inzwischen in China zu einer neuen Normalität geworden, so dass in vielen Städten nach und nach wieder Handelsmessen eröffnet wurden. Das hat auch zu einer Wiederbelebung des Marktes geführt.

In Absprache mit Ausstellern, Besuchern und Partnern evaluierte das Organisationskomitee der Xiamen Stone Fair erneut die Durchführbarkeit der Messe im Jahr 2021 und traf eine wichtige Entscheidung: Die 21. Internationale Steinmesse China Xiamen wird vom 18. bis 21. Mai 2021 wie üblich im Xiamen International Conference and Exhibition Center stattfinden.

Bis dahin und danach wird die Online-Plattform Cloud Xiamen Stone Fair das ganze Jahr über betrieben.

Die Gesundheit und Sicherheit aller Aussteller, Besucher und Partner hat für uns oberste Priorität. Die Xiamen Stone Fair wird alle Vorbereitungen treffen, um eine sichere und geordnete Veranstaltung zu gewährleisten. Wie immer wird sie eine Plattform für den Austausch innerhalb der Branche, für Kontakte und für die Förderung des Import- und Exports der globalen Steinindustrie bieten.

Sowohl online als auch vor Ort

Die digitale Plattform, die Cloud Xiamen Stone Fair, wird das ganze Jahr über in Betrieb bleiben, um Aussteller und Besucher über Zeit und Raum hinaus zu verbinden. Sie ermöglicht die Präsentation von Produkten, den Informationsaustausch und die Vernetzung von Unternehmen und dient als ergänzendes Gegenstück und Aufwärmung für die reale Messe. Online-Aktivitäten wie Product Focus und Online-Kauf sind schon jetzt im Gange, und es werden neue Veranstaltungen eingeführt.

Fokus auf aktuellen Branchenthemen

In der Welt nach der Pandemie scheinen Chancen und Herausforderungen die Steinindustrie zu beeinflussen. drei Veranstaltungen konzentrierten sich auf die zentralen Themen, um den Bedürfnissen der Branche in jederlei Hinsicht gerecht zu werden:

* World Stone Congress (WSC);

* „Stone Infinite – Product Design Show“ und „Launch Out @XSF 2021“ werden zukünftige Trends aufzeigen und Inspirationen geben;

* Während der realen Messe im Mai werden gleichzeitig Live-Streaming, Webinare und weitere Online-Aktivitäten stattfinden, so dass Besucher die Steinmesse in Xiamen sowohl physisch und virtuell besuchen können.

Das Jahr 2021 wird sicherlich ein brandneuer Start der Steinindustrie sein. Wir versprechen, die Organisation wie üblich ordnungsgemäß und mit Leidenschaft zu gestalten. Ganz gleich, ob in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft – die Verpflichtung der Xiamen Stone Fair, der Branche zu dienen und mit der gesamten Steingemeinde voranzukommen, bleibt unsere vorrangiges Anliegen.

Bitte besuchen Sie https://www.stonefair.org.cn für aktuelle Informationen und Einzelheiten zur Steinmesse von Xiamen.

