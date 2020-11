Küche mit Larvikit gebürstet aus der Kollektion Lundhs Real Stone

Schwarztöne fassen den Kochbereich in dem extrem offenen Raum ein, der Stein mit seinem geheimnisvollen Glimmer mildert den dunklen Ton

In zahlreichen Ländern ist während der Coronakrise die private Nachfrage nach Naturstein gestiegen, haben also Eigentümer Geld in die Hand genommen, um ihre Wohnungen oder Häuser und Gärten zu verschönern und aufzuwerten. Wir zeigen deshalb verstärkt Beispiele für Naturstein in Küchen, Bädern, Terrassen oder Swimmingpools.

Die Norwegische Firma Lundhs hat uns ein Beispiel für eine Küche geschickt, in der der Larvikit Lundhs Emerald auf interessante Art und Weise verwendet wurde. Designerin war Lene Marie Weum Knutsen, die das Unternehmen Into Design leitet. Die Küche befindet sich in einem Privathaus in der Gemeinde Sandefjord.

Der Raum für diese Küche ist eigentlich so groß und so offen, dass selbst eine so ausladende Kücheninsel wie die gezeigte sich darin verlieren würde. Die Designerin hat das Ensemble zum Kochen deshalb per Farbe zusammengefasst: die Wände im Kochbereich sind matt schwarz, denselben Ton hat der Naturstein. Allerdings wirkt der Larvikit namens Lundhs Emerald alles andere als dunkel, denn er hat einen hohen Anteil an dem Mineral Glimmer, der sich in den geheimnisvoll glitzernden Strukturen zeigt.

Besonders markant tritt der Stein hinter dem Herd hervor. Dort bringt ein Fischgrätmuster zusätzliche Struktur in das Gesamtbild.

Kleines, aber wichtiges Detail: hier hat der Stein eine matt geschliffene Oberfläche, in der Arbeitsplatte ist er matt gebürstet.

Farblicher Gegensatz dazu ist warme Grauton an der seitlichen Wand, die damit scheinbar zu einem Wärmespender wird und in die anderen Räume überleitet. Auch das Schiffsbodenparkett aus Eiche auf dem Boden gibt ein Gefühl von Wärme, das auch im Rest des Hauses vermittelt wird.

Ein Farbtupfer kommt von der Armatur und der Lampe in der Farbe Messing. Die Schubfächer an der Kücheninsel sind auf der Gartenseite anthrazit eingefärbt.

Licht kommt reichlich durch die großen Fenster, so dass der Glimmer im Stein seine ganze Pracht entfalten kann.

Naturstein: Larvikit Lunds Emerald

Leuchte: Tap Tapwell arman ARM185

Küchenarmatur: Ikea KUNGSBACKA

Waschbecken: Franke Subline 700

Lampe: Kompendium von Luceplan, Farbe Messing

Herd: Rais Visio 2

Geräte: Siemens Studio Line Black Steel

Lundhs

Into Design

Fotos: Morten Rakke / Lundhs

(25.11.2020)