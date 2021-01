Xiamen Stone Fair vom 18. bis 21. Mai 2021: „Stein im Alltag“ wird das Thema für eine komplette Halle sein

Kunststein kommt als Schwerpunkt hinzu, für Küche und Bad steht ebenfalls eine Halle bereit / Nur geringfügig reduzierte Ausstellungsfläche

Die Fläche der vom 18. bis 21. Mai 2021 geplanten Xiamen Stone Fair wird etwas kleiner sein als zuletzt vor 2 Jahren. Das geht vor allem auf die deutlich geringere Zahl internationaler Aussteller zurück, die man wegen Corona erwartet. Weitaus bedeutsamer sind jedoch inhaltliche Neuausrichtungen, mit denen der Veranstalter Xiamen Jinhongxin Exhibition Co neue Wege beschreiten will: Kunststein kommt als neuer eigenständiger Schwerpunkt zu Naturstein und seinen Maschinen hinzu, Produktdesign und Stein in Küche und Bad wird ebenfalls prägnanter präsentiert als bisher.

Damit geht die größte Steinmesse der Welt in ihrer 21. Ausgabe einen großen Schritt weg vom Fokus bloß auf ein Material. Zahlreiche andere Steinmessen hatten in der Vergangenheit diese Entscheidung versäumt und mussten erleben, wie Architekten und Designer als wichtige Zielgruppe sich anderen Messen zuwandten. Die Xiamen Stone Fair macht nun explizit neue Angebote für diese Zielgruppe.

Weitere Neuerung: Nicht mehr belegt sind in diesem Jahr die Ausstellungsflächen im 1. Stock mit ihren typischen kleinen Ständen. Ebenfalls werden die Hallen A7 und A8 in der Verlängerung der internationalen Hallen nicht bespielt.

Zum Vergleich zeigen wir den Messeplan des Jahres 2019.

Die Messe zählt in ihrer Pressemitteilung die Belegung der einzelnen Hallen auf:

* „In den Hallen C1-C5, C3L, B6 und A5-A6 werden Natursteine und Produkte aus China gezeigt;

* in Halle B3-B7 geht es um Maschinen und Werkzeuge, Smart Manufacturing wird ein Highlight sein;

* für den Internationalen Bereich sind die Hallen A4-A5 vorgesehen. Dort werden sich die meisten internationalen Delegationen und Aussteller mit ihren Vertretern in China oder mit angereistem Personal präsentieren;

* in den Hallen A2-A3 werden Kunststeine gezeigt;

* Halle W ist für Rohblöcke und große Maschinen vorgesehen.“

Dazu kommen die neuen Themenschwerpunkte in den beiden Hallen rechts und links vom Haupteingang. Sie behandeln das weite Feld der Verwendung von Naturstein:

* In Halle A1 ist „Stein im Alltag“ der Oberbegriff. Schon in den letzten Jahren hatte die Messe in ihrer Ausstellung „Stone Infinite“ Beispiele für Produktdesign gezeigt, nun ist das Thema sehr viel weiter gefasst. Von „6 Kategorien“ ist in der Pressemitteilung die Rede: „Kunst mit Stein, Leben mit Stein, Gegenstände mit Stein, Bauen mit Stein, Salonleben mit Stein, Teepause mit Stein.“ Chefkurator der Präsentationen ist Xiaoji, Berater für das Branding ist LAU Siu-Hong und Wang Xiangrong ist der künstlerische Berater.

Als „Design & Education Area“ bezeichnet die Messe die Halle A 1. Hier soll es auch ein „Xiamen Habitat Design & Life Festival“ geben. Man habe wichtige internationale Medien aus diesen Bereichen zur Berichterstattung eingeladen.

Auf der anderen Seite des Haupteingangs in Halle B 1 wird die „Xiamen Bath and Kitchen Fair“ (Xiamen Messe für Bad und Küche) ihren Standort haben. Man beachte: dieser neue Ausstellungsschwerpunkt wird als „Fair“ tituliert. Damit will der Veranstalter offenbar eine Erweiterung schaffen weg von einer Material-Messe hin zu einer Themen-Messe. Auch die Sanitärhersteller will man anlocken, lässt sich der Pressemitteilung entnehmen. Sie waren zwar bisher schon vereinzelt auf der Xiamen Stone Fair zu finden, blieben jedoch an den Rand gedrängt.

Wie in den Vorjahren wird auch Architektur ein Themenschwerpunkt sein, und auch die bekannten Industrieforen soll es wieder geben. Auch die „Cloud“ als virtuelle Erweiterung wird stattfinden.

Xiamen Stone Fair, 18. bis 21. Mai 2021

Cloud Xiamen Stone Fair

(28.01.2021)