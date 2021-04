Museumsnetzwerk „Antike in Bayern“: das reiche Erbe der Römer und Kelten im heutigen Bayern nun auch digital zugänglich

Sieben Antikenmuseen und archäologische Parks präsentieren sich online

Das Museumsnetzwerk „Antike in Bayern“ ist jetzt auch digital präsent. Mit einer eigenen Homepage und einem Facebook-Profil machen sieben bayerische Antikenmuseen und archäologische Parks auf das reiche Erbe der Römer und Kelten in Bayern aufmerksam. Für Besucher gibt es in dem Bundesland viel zu entdecken: Ausgrabungen, monumentale Bauwerke, archäologische Funde – auch aus dem alten Griechenland und Etrurien. Münzen, bemalte Tongefäße, wertvoller Goldschmuck, Marmorskulpturen, Friese und sogar Schiffe erzählen spannende Geschichten aus der antiken Vergangenheit Bayerns.

Anliegen des Netzwerkes ist es, die bayerischen Antikenmuseen und archäologischen Parks zu verzahnen und gemeinsam Mehrwerte für kulturinteressierte Urlauber zu schaffen. Die meisten Besucher informieren sich heute digital. Die Website des Museumsnetzwerkes „Antike in Bayern“ bündelt die Vielfalt antiker Kulturerlebnisse in Bayern und gibt Impulse für die Urlaubsplanung und Tagesausflüge auf den Spuren antiker Kulturen von Augsburg bis Aschaffenburg.

Hinweise auf wechselnde Sonderausstellungen, Vorträge, Familienevents, Kinderprogramme und Römerfeste in allen Häusern dienen als Entscheidungshilfe für eine spannende Reise zurück in die bayerisch-mediterrane Antike.

Das Museumsnetzwerk „Antike in Bayern“ wurde 2019 gegründet. Neben den Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek München gehören dazu die Archäologische Staatssammlung in München, das Römische Museum Augsburg, der Archäologische Park Cambodunum in Kempten, das kelten römer museum in Manching, das RömerMuseum in Weißenburg und das Pompejanum in Aschaffenburg. „Antike in Bayern“ ist eines von zehn Pilotnetzwerken, das im Rahmen des Projektes „Museum und Tourismus“ von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern und Bayern Tourismus (by.TM) gefördert wird.

Quelle: Museumsnetzwerk „Antike in Bayern“

(27.04.2021)