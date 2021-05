Die Xiamen Stone Fair kehrt 2022 in den März zurück und wird vom 16. bis 19. des Monats stattfinden

Der Nachbericht der Veranstaltung 2021 fasst die Neuerungen auf der ersten Natursteinmesse in Hybridform zusammen

Die Organisatoren der Xiamen Stone Fair (XSF) haben uns den folgenden Nachbericht zu ihrer Veranstaltung 2021 zugeschickt:

Die 21. China Xiamen International Stone Fair wurde vom 18. bis 21. Mai 2021 mit großem Erfolg abgehalten. Nach 2-jähriger Pause und Vorbereitung kehrte die Xiamen Stone Fair damit sowohl live vor Ort als auch als Online-Veranstaltung zurück. Ziel war, die Branche beim Neustart nach Corona zu unterstützen.

Mit einer Gesamtausstellungsfläche von 162.000 m² war die Messe 2021 in 8 Ausstellungsbereiche in 20 Hallen aufgeteilt: inländische Aussteller, Maschinen und Werkzeuge, internationale Aussteller, Kunststeine, Außenbereich, Design sowie die Xiamen Messe für Küche und Bad.

Über 1.100 Firmen aus dem In- und Ausland zeigten ihre Produkte und Leistungen.

Die Online-PlattformCloud Xiamen Stone Fair war 2020 ins Leben gerufen worden und erhielt auch jetzt viel Aufmerksamkeit. Im Jahr 2021 fand die Messe zum 1. Mal als Hybrid-Veranstaltung live vor Ort und gleichzeitig online statt. Der XSF-Live-Stream diente dazu, verschiedene Programme zu übertragen, darunter eine Live-Walking-Tour durch die Ausstellungshallen, Videomitschnitte von Foren sowie das Hochladen von Fotos in Echtzeit vor Ort, so dass Besucher aus aller Welt die Xiamen Stone Fair online genießen konnten.

Darüber hinaus fanden 5 „Besondere Events“ statt, teils zum 1. Mal:

* Das 11. Global Master Architects Forum widmete sich am 18. Mai dem Thema „Wie werden sich Architektur und Stadt nach der Corona-Pandemie neu erfinden?“. Zhu Pei, Carlo Ratti, Xu Weiguo und Vicente Guallart waren eingeladen, Antworten auf das historische Ereignis zu finden.

* Das Xiamen Habitat Design and Life Festival, das von der Xiamen Stone Fair und der International Habitat Interior Design Association mitorganisiert wurde, erlebte sein Debüt. Zehn Innenarchitekten zeigten die Verwendung verschiedener Steinsorten anhand von 10 Wohnbeispielen. Auf dem Entwicklungsforum der International Habitat Interior Design Association teilten Steve Leung, Ricky Wong, Meng Ye und Pang Xi ihre Designideen mit den Teilnehmern.

* Die 3. Stone Infinite Product Design Show mit dem Thema „Steine im Alltag“ war in 6 Bereiche gegliedert: Kunst, Leben, Artefakte, Konstruktionen, Salon und Teepause. Hier ging es darum, die unendlichen Möglichkeiten von Stein zu erkunden. Xiaojie, LAU Siu-Hong Freeman und Shao Fan präsentierten Kunstwerke. Marken und Ateliers präsentierten Steinprodukte in 15 Bereichen. 12 Designer brachten filigrane Konstruktionsmodelle mit, und 20 Marken nahmen an der Artefakte-Sektion teil.

* Der World Stone Congress hatte wieder den Fokus auf zukünftigen Trends und Innovationen für die globale Steinindustrie. Weltklasse-Architekten, berühmte Designer, Branchenexperten und Medienschaffende versammelten sich hier, um Entwicklungen zu analysieren, kreative Ideen aufzuzeigen und ihr Wissen zu teilen.

* Launch Out @XSF – New Product Releasing war eine Plattform für die Aussteller, um ihre neuesten Produkte und Technologien zu promoten. 24 Unternehmen zeigten Neuheiten.

Es fanden 3 Konferenzen statt, darunter zu den Themen Maschinen & Werkzeuge, Steinbrüche und neue Baumaterialien.

Die Xiamen Stone Fair 2021 war ein Erfolg. Es war ein herausforderndes Jahr, aber wir sind dankbar für Ihre Unterstützung und für Ihr Vertrauen während der ganzen Zeit, ohne die wir es nicht hätten schaffen können. Die Xiamen Stone Fair wird mit der gesamten Stein-Gemeinde zusammenstehen, egal wo Sie sind, und wird sich weiterhin den Neustart nach der Pandemie unterstützen.

Die 22. China Xiamen International Stone Fair wird vom 16. bis 19. März 2022 stattfinden. Wir hoffen auf ein Wiedersehen dann wieder im frühen Frühling.

Xiamen Stone Fair

Fotos: Messe

(25.05.2021)