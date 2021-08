13 Kulturgüter neu auf der Welterbeliste der Unesco, darunter viele Steinbauten

Stätten müssen von herausragender Bedeutung für die ganze Menschheit sein, nicht nur für eine Nation oder eine Region

Dreizehn Kulturgüter wurden auf der 44. Tagung des Komitees vom 16. bis 31. Juli 2021 in Fuzhou (China) beziehungsweise online in die Unesco-Liste des Welterbes aufgenommen. Liverpool wurde von der Liste gestrichen.

Wir zeigen die neu aufgenommenen Stätten.

Die Schieferlandschaft im Nordwesten von Wales veranschaulicht den Wandel, den die industrielle Schiefergewinnung und der Bergbau für die traditionelle ländliche Umgebung der Berge und Täler des Snowdon-Massivs mit sich brachten. Das Gebiet wurde während der Industriellen Revolution (1780-1914) zu einem industriellen Zentrum der Schieferproduktion. Heute kann man hier noch alte Steinbrüche und Bergwerke, archäologische Stätten der Schieferverarbeitung, historische Siedlungen, historische Gärten und herrschaftliche Landhäuser, Häfen und Kais sowie Eisenbahn- und Straßensysteme sehen, die die funktionalen und sozialen Verbindungen der alten Schieferindustrielandschaft veranschaulichen. Das Gebiet war nicht nur für den Export von Schiefer von internationaler Bedeutung, sondern auch für die Ausfuhr von Technologie und qualifizierten Arbeitskräften von den 1780er Jahren bis zum frühen 20. Jahrhundert. Es ist ein wichtiges und bemerkenswertes Beispiel für den Austausch von Materialien, Technologie und menschlichen Werten.

Petroglyphen des Onegasees und des Weißen Meeres: In der Republik Karelien in der Russischen Föderation befinden sich 4500 Petroglyphen, die während der Jungsteinzeit vor 6000 bis 7000 Jahren in die Felsen gehauen wurden. Es handelt sich um eine der größten Fundstätten dieser Art in Europa. Die Felszeichnungen am Onegasee stellen vor allem Vögel, Tiere, halb menschliche und halb tierische Figuren sowie geometrische Formen dar, die Symbole für Mond und Sonne sein könnten. Die Felszeichnungen am Weißen Meer bestehen hauptsächlich Jagd- und Segelszenen inklusive der dazugehörigen Ausrüstung sowie tierische und menschliche Fußabdrücke darstellen. Sie weisen bedeutende künstlerische Qualitäten auf und zeugen von der Kreativität der Steinzeit. Die Petroglyphen stehen in Zusammenhang mit Siedlungen und Gräbern.

Grenzen des Römischen Reiches – Der Niedergermanische Limes: Die transnationale Anlage, der sich entlang des linken Ufers des Niederrheins über etwa 400 km bis zur Nordseeküste in den Niederlanden erstreckt, besteht aus 102 Komponenten eines Abschnitts der Grenzen des Römischen Reiches, die sich im 2. Jahrhundert n. Chr. über insgesamt 7500 km durch Europa, den Nahen Osten und Nordafrika erstreckten. Sie umfasst militärische und zivile Stätten und Infrastrukturen, die die Grenze Niederdeutschlands vom 1. bis 5. Jahrhundert n. Chr. markierten. Zu den archäologischen Überresten auf dem Gelände gehören Militärstützpunkte, Festungen, Kastelle, Türme, provisorische Lager, Straßen, Häfen, ein Flottenstützpunkt, ein Kanal und ein Aquädukt sowie zivile Siedlungen, Städte, Friedhöfe, Heiligtümer, ein Amphitheater und ein Palast. Fast alle dieser archäologischen Überreste liegen unter Erde begraben.



Dholavira: eine Harappan-Stadt. Die antike Stadt Dholavira, das südliche Zentrum der Harappa-Zivilisation, befindet sich auf der trockenen Insel Khadir im indischen Bundesstaat Gujarat. Die archäologische Stätte, die zwischen ca. 3000 und 1500 v. Chr. besiedelt war, ist eine der am besten erhaltenen städtischen Siedlungen aus dieser Zeit in Südostasien und besteht aus einer befestigten Stadt und einem Friedhof. Ein ausgeklügeltes Wassersystem beweist den Einfallsreichtum der Dholavira-Bewohner in ihrem Kampf ums Überleben und Gedeihen in einer rauen Umgebung. Es wurden Werkstätten der Perlenverarbeitung und Artefakte verschiedener Art gefunden, diese aus Materialien wie Kupfer, Muscheln, Stein, Schmuck aus Halbedelsteinen, Terrakotta, Gold, Elfenbein und anderen. Es wurden auch Beweise für den interregionalen Handel mit anderen Harappan-Städten sowie mit Städten in Mesopotamien und auf der Halbinsel Oman entdeckt.

Kulturlandschaft von Hawraman/Uramanat: Die abgelegene und gebirgige Landschaft von Hawraman/Uramanat ist ein Zeugnis der traditionellen Kultur der Hawrami, eines kurdischen Bauernvolks, das seit etwa 3000 v. Chr. in der Region an der Westgrenze des Iran lebt. Die Art der menschlichen Besiedlung in den Tälern wurde im Laufe der Jahrtausende an die raue Bergwelt angepasst: Gestaffelte Steilhangplanung und -architektur, Gartenbau auf Terrassen mit Trockenmauern, Viehzucht und saisonale vertikale Wanderungen gehören zu den charakteristischen Merkmalen der lokalen Kultur. Die Dörfer veranschaulichen, wie das Volk der Hawrami im Laufe der Jahrtausende auf die Knappheit an fruchtbarem Land in dieser bergigen Umgebung reagiert hat.

As-Salt – Ort der Toleranz und der städtischen Gastfreundschaft. Die auf 3 eng beieinander liegenden Hügeln im Balqa-Hochland im westlichen Zentraljordanien gelegene Stadt As-Salt war eine wichtige Handelsverbindung zwischen der östlichen Wüste und dem Westen. Während ihres Goldenen Zeitalters zwischen den 1860er und 1920er Jahren zog sie qualifizierte Handwerker aus verschiedenen Teilen der Region an, die eine Architektur mit großen öffentlichen Gebäuden und Familienwohnungen aus gelbem Kalkstein errichteten. Die Entwicklung der Stadt ist Ausdruck der Toleranz zwischen Muslimen und Christen, die Traditionen der Gastfreundschaft entwickelten, die sich in Madafas (Gästehäusern, bekannt als Dawaween) und dem als Takaful Ijtimai’ bekannten Sozialsystem widerspiegeln.

Prähistorische Jomon-Stätten in Nordjapan: Das Objekt besteht aus 17 archäologischen Stätten im südlichen Teil der Insel Hokkaido und im nördlichen Tohoku in einer Umgebung, die von Bergen und Hügeln bis zu Ebenen und Tiefland, von Buchten im Landesinneren bis zu Seen und Flüssen reicht. Die Gegend ist ein einzigartiges Zeugnis für die Entwicklung der vorlandwirtschaftlichen, aber sesshaften Jomon-Kultur und ihres komplexen spirituellen Glaubenssystems und ihrer Rituale über einen Zeitraum von etwa 10.000 Jahren dar. Sie zeugt von der Entstehung, Entwicklung, Reife und Anpassungsfähigkeit einer sesshaften Jäger-Fischer-Sammler-Gesellschaft an Umweltveränderungen seit dem 13.000 v. Chr. Die Spiritualität der Jomonen drückte sich in Gegenständen wie lackierten Töpfen, Tontafeln mit Fußabdrücken, den berühmten glotzäugigen Dogu-Figuren sowie in rituellen Stätten wie Erdwerken und großen Steinkreisen mit einem Durchmesser von mehr als 50 Metern aus. An den Zeugnisse zeigt sich die seltene und sehr frühe Entwicklung der vorlandwirtschaftlichen Sesshaftigkeit.

Nizza, Winterurlaubsort an der französischen Riviera: Die Mittelmeerstadt Nizza, nahe der französisch-italienischen Grenze, ist dank ihres milden Klimas und ihrer Lage am Meer und am Fuße der Alpen Zeugin der Entwicklung des Wintertourismus. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts zog Nizza immer mehr aristokratische und großbürgerliche Familien an, vor allem Briten, an, die dort den Winter verbrachten. Im Jahr 1832 verabschiedete die Stadt, das damals zum Königreich Savoyen-Piemont-Sardinien gehörte, einen Plan, der sie für Ausländer attraktiv machen sollte. Kurz darauf wurde der Camin dei Inglesi, ein zuvor bescheidener, 2 Meter breiter Weg entlang des Meeresufers, zu einer prestigeträchtigen Promenade ausgebaut, die nach der Abtretung der Stadt an Frankreich im Jahr 1860 als Promenade des Anglais bekannt wurde. Im Laufe des folgenden Jahrhunderts strömten immer mehr Wintergäste aus anderen Ländern in die Stadt, vor allem aus Russland. Die vielfältigen kulturellen Einflüsse und der Wunsch, das Beste aus den klimatischen Bedingungen und der Landschaft des Ortes zu machen, prägten Nizza.

Besiedlung und künstliche Mumifizierung der Chinchorro-Kultur in der Region Arica und Parinacota: Das Objekt in Chile besteht aus drei Komponenten: Faldeo Norte del Morro de Arica, Colón 10, beide in der Stadt Arica, und Desembocadura de Camarones, in einer ländlichen Umgebung etwa 100 km weiter südlich. Zusammen legen sie Zeugnis ab von einer Kultur mariner Jäger und Sammler, die von etwa 5450 v. Chr. bis 890 v. Chr. an der trockenen und lebensfeindlichen Nordküste der Atacama-Wüste lebten. Auf dem Gelände befinden sich die ältesten bekannten archäologischen Beweise für die künstliche Mumifizierung von Körpern und von Friedhöfen, die sowohl künstlich mumifizierte Körper als auch solche enthalten, die aufgrund der Umweltbedingungen erhalten blieben. Im Laufe der Zeit perfektionierten die Chinchorro komplexe Bestattungspraktiken, bei denen sie systematisch die Körper verstorbener Männer, Frauen und Kinder aus dem gesamten sozialen Spektrum zerlegten und wieder zusammensetzten, um „künstliche“ Mumien zu schaffen.

ShUM-Stätten in Speyer, Worms und Mainz: In den ehemaligen Reichsdomstädten Speyer, Worms und Mainz am Oberrhein gelegen, umfasst das Areal den Speyerer Judenhof mit den Bauten der Synagoge und des Frauenschuls (jiddisch für Synagoge), die archäologischen Überreste der Jeschiwa (Religionsschule), den Innenhof und die noch intakte unterirdische Mikwe (Ritualbad), die ihre hohe architektonische und bauliche Qualität bewahrt hat. Die vier Teile der Anlage spiegeln die frühe Herausbildung aschkenasischer Bräuche sowie die Entwicklung und Besiedlung der SchUM-Gemeinden, insbesondere zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert. Die Gebäude, aus denen sich die Liegenschaft zusammensetzt, dienten als Prototypen für spätere jüdische Gemeinde- und Religionsbauten sowie Friedhöfe in Europa. Das Akronym ShUM steht für die hebräischen Initialen von Speyer, Worms und Mainz.

Moscheen im sudanesischen Stil im Norden der Côte d’Ivoire: Die acht kleinen Moscheen aus Lehm in Tengréla, Kouto, Sorobango, Samatiguila, M’Bengué, Kong und Kaouara zeichnen sich durch vorspringende Balken, vertikale Strebepfeiler, die mit Keramik oder Straußeneiern gekrönt sind, und spitz zulaufende Minarette aus. Sie stellen die Interpretation eines architektonischen Stils dar, von dem man annimmt, dass er um das 14. Jahrhundert in der Stadt Djenné entstand, die damals zum Reich Mali gehörte, das durch den Handel mit Gold und Salz über die Sahara nach Nordafrika florierte. Vor allem ab dem 16. Jahrhundert verbreitete sich der Stil von den Wüstenregionen nach Süden in die sudanesische Savanne, wo die Bauten als Reaktion auf das feuchtere Klima niedriger wurden und stärkere Strebepfeiler entwickelten. Die Moscheen sind die am besten erhaltenen der 20 in Côte d’Ivoire noch vorhandenen Bauten dieser Art. Sie sind äußerst wichtige Zeugnisse des Transsaharahandels, der die Ausbreitung des Islams und der islamischen Kultur ermöglichte, und spiegeln eine Verschmelzung islamischer und lokaler Architekturformen in einem ganz eigenen Stil wider, der sich über die Zeit erhalten hat.

Die Säulengänge von Bologna: Das Objekt besteht aus zwölf Teilen, die aus Ensembles von Säulengängen und den sie umgebenden bebauten Flächen in Bologna bestehen. Diese Säulengang-Ensembles gelten als die repräsentativsten unter den Säulengängen der Stadt, die sich über eine Gesamtlänge von 62 km erstrecken. Einige sind aus Holz, andere aus Stein oder Ziegeln sowie aus Stahlbeton gebaut und bedecken Straßen, Plätze, Wege und Stege, entweder auf einer oder auf beiden Seiten einer Straße. Die Laubengänge wurden als geschützte Gehwege und bevorzugte Orte für Handelsaktivitäten geschätzt. Im 20. Jahrhundert konnten durch die Verwendung von Beton die traditionellen gewölbten Arkaden durch neue Bauweisen ersetzt werden, und es entstand eine neue architektonische Sprache für die Laubengänge, wie sie im Stadtteil Barca zu sehen ist.

Die Arbeit von Jože Plečnik in Ljubljana – menschenzentrierter Städtebau: Die Arbeiten von Jože Plečnik in Ljubljana zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg sind ein Beispiel für eine menschenzentrierte Stadtgestaltung. Nach der Auflösung der österreichisch-ungarischen Monarchie wandelte sich Ljubljana von einer Provinzstadt in die symbolische Hauptstadt des slowenischen Volkes. Sie besteht aus einer Reihe von öffentlichen Räumen (Plätze, Parks, Straßen, Promenaden, Brücken) und öffentlichen Einrichtungen (Nationalbibliothek, Kirchen, Märkte, Begräbnisstätte), die auf sensible Weise in den bereits bestehenden städtischen, natürlichen und kulturellen Kontext integriert wurden und zur neuen Identität der Stadt beitrugen. Dieser sehr kontextbezogene und maßstabsgetreue städtebauliche Ansatz sowie die unverwechselbare Architektursprache des Architekten Jože Plečnik heben sich von den anderen vorherrschenden modernistischen Prinzipien seiner Zeit ab.

Unesco, World Heritage Centre

(13.08.2021)