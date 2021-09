Miszellen: Ideen rund um Naturstein

Die Zahl der Hoteleröffnungen in Europa wird laut Analysen von STR im Jahr 2021 mit schätzungsweise mehr als 100.00 neuen Zimmern ein Allzeithoch erreichen. Es wird erwartet, dass sich das Tempo im Jahr 2022 nicht wesentlich verlangsamen wird, da mit weiteren 100.000 zusätzlichen Zimmern gerechnet wird. Auf anderen Kontinenten ist der Hotelbau rückläufig, wie die STR-Marktforscher in früheren Pressemitteilungen feststellten.

Kaum ist die Messe 2021 zu Ende gegangen, hat die Marble in Izmir schon ihre Daten für 2022 bekanntgegeben: 30. März – 02. April.

Die aktuellen Lieferprobleme in den chinesischen Häfen bremsen den internationalen Containerumschlag. Es wird einige Wochen dauern, bis die Folgen auch in Europa spürbar werden, heißt es im Containerumschlag-Index des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik.

Die Steinmetze des Meisterbetriebs Felzl im österreichischen Wetzelsdorf gestalten Weinflaschenhalter aus Wachauer Marmor.

„Der Stein gab uns das Brot und den frühen Tod“ war der Titel einer Geschichtswanderung durch das Krickental, die die Verbandsgemeinde Landstuhl im Juli 2021 veranstaltete. Dort ist die Firma Picard zuhause.

Die Freudenburg am Main erstrahlt wieder in ihrer Pracht aus Sandstein. Seit Jahren werden die alten Bauten am Mainviereck zwischen Wertheim und Miltenberg saniert.

Die Wechselwirkungen zwischen dem Bergbau am Rammelsberg in Goslar und der Stadt sind in einer Publikation des Fördervereins Weltkulturerbe beschrieben (download).

Im Wettstreit um Auszubildende geraten Kleinstbetriebe (weniger als 10 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte) weiter ins Hintertreffen: zum 31. Dezember 2020 waren in diesen Betrieben 3,4 % weniger Auszubildende beschäftigt als Ende 2019. Dagegen stieg im gleichen Zeitraum die Anzahl der Azubis in Großbetrieben (500 und mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigte) um 2,4 %.

Video des Monats: wie der britische Bildhauer Tom Waugh aus italienischem Marmor die Form einer vergrößerten Plastikgabel herausarbeitet (1, 2).

(02.09.2021)