Die Ausstellung Diversity United in 2 Hangars im ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin ist bis zum 10. Oktober 2021 verlängert

Rund 90 Künstler aus 34 Ländern stellen Fragen nach der Rolle des europäischen Kontinents in einer globalisierten Welt

Diversity United zeigt das künstlerische Gesicht Europas und verwandelt den geschichtsträchtigen ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin in eine Kunsthalle auf Zeit. Rund 90 Künstler aus 34 Ländern – nicht nur aus der EU – stehen mit ihren Werken für die enorme Vielfalt und Vitalität der zeitgenössischen europäischen Kunstszene, von Portugal bis Russland, von Norwegen bis in die Türkei.

Die Ausstellung wurde bis zum 10. Oktober 2021 verlängert.

Sie entwickelt sich in neun Kapiteln: Demokratie & Vision, Krise & Widerstand, Erinnerung & Konflikt, Dialog & Monolog, Macht & Gleichheit, Aktion & Abstraktion, Landschaften & Gedankenwelten, Grenzen & Begrenzungen, Erkenntnisse & Perspektiven. Die Arbeiten stellen auch immer wieder Fragen nach der Verantwortung von Europa in einer globalisierten Welt.

Zehn international tätige Kuratoren aus Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Österreich und Russland haben die Ausstellung erarbeitet und diskutieren das Bild des heutigen Europa, eines Kontinents mit historisch gewachsenen Bindungen und kulturellen Traditionen im Umbruch.

Realisiert wurde die Ausstellung von der Bonner Stiftung für Kunst und Kultur, ermöglicht wurde sie von der Lars Windhorst Foundation, der Daimler AG, New Yorker SE und Meridian Capital Ltd.

Nach Berlin soll Diversity United in Moskau und Paris gezeigt werden.

Wir zeigen einige der Arbeiten, vor allem solche mit Stein.

Diversity United

(14.09.2021)