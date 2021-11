Name: Calacatta Luis Sánchez (LS)

Stone Type: Marble

Color: White with yellow and grey veins

Quarry location: Macael, Spain

Peculiarities of the stone: a very strong marble. The size of the raw blocks can be 280 cm long and 150 cm wide.

Application: Bathroom, floors

Finishes: Polished

Frost resistant: no

Company: Mármoles Luis Sánchez

http://lsm.es/

Contact: Llano la Herrá, 26, 04869 Fines (Almería) España, Tel. +34 950 444 316, Mail

Technical data: