Miszellen: Ideen rund um Stein und Naturstein

Der Ball’s Pyramid ist ein 560 m hoher spektakulärer Felsen im Pazifik zwischen Australien und Neuseeland. Es handelt sich um ein Überbleibsel eines Schildvulkans, der vor gut 6 Millionen Jahren aktiv war. Der Berg gehört zum Lord Howe Island Marine Park.

Im ehemaligen Steinbruch Ostermundigen in der Schweiz entstand eine Villensiedlung, angelegt in Terrassenform.

In Zogelsdorf in Niederösterreich wurde der Jungwein dieses Jahres auf dem Namen „Sandstein 2021“ getauft. Woanders ist „Heuriger“ oder „Primeur“ die Bezeichnung für diesen Wein, bei dem die Gärung noch nicht beendet ist.

Bei einem tragischen Unfall mit einem Steinkreuz am Wegrand ist ein siebenjähriger Junge in der Ortschaft Büren in Nordrhein-Westfalen ums Leben gekommen.

Täglich neue Fragen zu Denkmalen in Deutschland stellt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz auf ihrer Webpage bis Weihnachten. Preise werden auch verlost.

Eine Naturstein-Fassade trägt der Behrensbau am Düsseldorfer Rheinufer, eine Inkunabel des Industrieverwaltungsbaus. Er wurde restauriert und erstrahlt in neuem Glanz.

Unter dem Motto „Niemals vergessen“ wurden in einem fächerübergreifenden Projekt an der Landesberufsschule Schrems in Niederösterreich die Gräueltaten des Nationalsozialismus aufgearbeitet. Auch wurde den Jugendlichen aufgezeigt, in welcher privilegierten Welt wir heute leben. Die Lehrlinge im Beruf Steinmetz/-in gestalteten in diesem Rahmen eine Sitzbank.

Über die Rohstoffe auf dem Gebiet der Bundesrepublik informiert die Bodenschatzkarte der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe im Maßstab 1:100.000.

Die 20 größten Kupferminen weltweit sind auf einer Webpage kurz beschrieben.

Interessierte Aussteller sollten schnell sein: Am 15. Dezember schließt die Anmeldephase zur GaLaBau vom 14. bis 17. September 2022 in Nürnberg.

Der mit 150.000 US-Dollar dotierte Global Holcim Award Gold wurde an ein Projekt in der Schweiz verliehen, bei dem alte Baumaterialien und -elemente wiederverwendet wurden.

Video des Monats: CBS News hat berichtet, wie ein Mosaik-Beistelltisch aus der Zeit des Kaisers Caliguala im heutigen Manhattan für Kaffeekränzchen diente.

(01.12.2021)