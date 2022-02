Das Natural Stone Institute gibt die Gewinner der Pinnacle Awards 2021 bekannt

Die Arbeiten sollen die „Schönheit, Kreativität, den Einfallsreichtum und die professionelle Meisterschaft im Umgang mit Naturstein“ zeigen

Das Natural Stone Institute (NSI) hat die Gewinner der Pinnacle Awards 2021 bekannt gegeben. Schauplatz der Zeremonie war die Messe StonExpo/Marmomac (TISE) in Las Vegas (01. – 03. Februar 2022). Die Auszeichnungen gehen jährlich an „Projekte, deren Schönheit, Kreativität, Einfallsreichtum und Handwerkskunst beispielhaft für die professionelle Beherrschung der Verwendung von Naturstein in gewerblichen und privaten Anwendungen steht“, wie es auf der Webseite heißt.

Einreichungen zu den Pinnacle Awards sind nur für NSI-Mitglieder möglich, können aber auch Projekte von außerhalb der USA sein.

Die höchste Auszeichnung, der Grande Pinnacle Award, wurde diesmal an Wiss, Janney, Elstner Associates in Northbrook, Illinois, für ihre Arbeit am Projekt zur Restaurierung des Wyoming State Capitol verliehen. Es ist ein nationales Wahrzeichen und wurde im Renaissance-Revival-Stil entworfen. Die Ausführung erfolgte in drei Abschnitten in den Jahren 1888, 1890 und 1917.

Vor der Restaurierung war der Sandstein durch Wassereinwirkung, Verwitterung und unsachgemäße frühere Reparaturen stark beschädigt. Eine Herausforderung bestand darin, die Reparaturen mit den Wünschen der Denkmalpflege in Einklang zu bringen und im Rahmen des vorgegebenen Budgets zu realisieren.

Dafür gab es Besuche in den ursprünglichen Steinbrüchen, wo neue Platten ausgewählt wurden. Die Steinreparaturen wurden dann in der Werkstatt anhand standardisierter Profile von Steinmetzen vor Ort per Hand ausgeführt. Insgesamt wurden rund 1135 Steine-Elemente hergestellt.

Das Natursteininstitut möchte sich bei den Sponsoren der Preise bedanken: der Messe Marmomac (Grande Pinnacle Award) und den Firmen MAPEI (Commercial Awards), GranQuartz (Residential Awards) sowie Coldspring (Renovation/Restoration Awards).

Einreichungen für die Pinnacle Awards 2022 werden noch bis zum 20. Mai 2022 angenommen.

Wir stellen kurz die Gewinnerprojekte des Jahres 2021 vor:

Fotos: NSI

Grande Pinnacle Award: Wyoming State Capitol Restoration. Company: Wiss, Janney, Elstner Associates, Northbrook, IL.



Architectural Carving/Lettering/Sculpture: Caryatid Sculpture—The Missing Maiden of Karyai. Company: F.H.L.I Kiriakidis Marbles-Granites, Drama, Greece.



Commercial Exterior: Charles Library at Temple University, Philadelphia, PA. Company: Coldspring, Cold Spring, MN.



Commercial Exterior: Chateau Lynch-Bages New Bordeaux Winery, Pauillac, France. Company: VM Kaldorf, Titting-Kaldorf, Germany.



Commercial Exterior: Frederik Meijer Gardens & Sculpture Park, Grand Rapids, Michigan. Company: Coldspring, Cold Spring, MN.



Commercial Interior: Brookfield Place, Sydney, Australia. Company: Euromarble, Carrara, Italy.



Commercial Interior: Corpus Christi Catholic Church, Aldie, VA. Company: Rugo Stone, Lorton, VA.



Commercial Interior: New York-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital, Center for Community Health, Brooklyn, NY. Company: Jantile Specialties, Armonk, NY.



Commercial Interior: Saint Paul of the Cross Monastery Renovation, Pittsburgh, PA. Company: Rugo Stone, Lorton, VA.



Public Landscapes/Parks/Memorials: Houston Botanic Garden, Houston, TX. Company: Camarata Masonry Systems, Houston, TX.



Public Landscapes/Parks/Memorials: Reconstruction for Lawyers’ Mall, Annapolis, MD. Company: Rugo Stone, Lorton, VA.



Renovation/Restoration: Hall of State Exterior Remediations, Dallas, TX. Company: Dee Brown, Inc., Richardson, TX.



Residential – Single Family: Memories Surround Me, Spokane, WA. Company: Ancient Art of Stone, Cowichan Bay, British Columbia, Canada.



Private Residence: Vail, CO. Company: Gallegos, Vail, CO.



Private Residence: Willow Court, Aspen, CO. Company: Gallegos, Vail, CO.

(11.02.2022)