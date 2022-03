Die 27. Marble Izmir vom 30. März bis 02. April 2022 erwartet mehr als 1000 Aussteller und mehr als 80.000 Besucher

Höhepunkte der Branchenschau sind ein Einkäufer-Programm und ein B2B Business Meeting mit 500 Gästen aus fast 40 Ländern, darunter 200 aus Indien

Die Marble Izmir, die größte Steinmesse der Türkei, findet vom 30. März bis 02. April in der Stadt an der Ägäisküste statt. Die Organisatoren haben uns über den Stand ihrer Vorbereitungen informiert:

Auf dem Messegelände sind alle Hallen und das Außengelände bereits vergeben. Auf der Messe, die nach der Pandemie unter normalen Umständen stattfinden wird, wird die Zahl der Aussteller wie in den Vorjahren über 1000 liegen. An diesem großen Treffen, auf das die Branche sehnsüchtig gewartet hat, wird der Iran in einem eigenen Pavillon teilnehmen, aber auch Unternehmen aus Indien, Deutschland, Amerika, Italien, Hongkong, Libanon und Dubai werden vertreten sein. Außerdem werden in diesem Jahr in 60 Prozent der Halle C Technikhersteller untergebracht. Sie wird als „Halle für Maschinen und Maschinentechnologien“ positioniert.

Die operativen Vorbereitungen für die Veranstaltung begannen am Donnerstag, 17. März, mit der Ankunft des ersten Steinblocks auf dem Messegelände in Fuarizmir, im Bezirk Gaziemir, nicht weit vom Flughafen entfernt.

Zahlreiche neue Natursteine verschiedener Farben und Texturen aus der ganzen Türkei und aus vielen Teilen der Welt werden zum ersten Mal präsentiert.

Entsprechend der Nachfrage der teilnehmenden Unternehmen akquirierte die Messe Besucher weltweit, insbesondere in Amerika und Europa. Es gab eine enge Zusammenarbeit mit unseren Handelsattachés in den USA, im Nahen Osten, in Asien und in Europa.

Ein Programm für Käuferdelegationen wird zusammen mit den vier wichtigen Exporteurverbänden des Sektors organisiert, darunter die İstanbul Mineral Exporters’ Association (İMİB), die Aegean Mineral Exporters’ Association (EMİB), die Denizli Exporters’ Association (DENİB), and die Western Mediterranean Exporters’ Association (BAİB)

Darüber hinaus wird es ein ein B2B-Meeting mit 500 Besuchern aus fast 40 Ländern stattfinden. In diesem Jahr wird eine 200-köpfige Delegation aus Indien erwartet, die wegen der Pandemie 2021 nicht an der Messe teilnehmen konnte.

Im Vergleich zur 26. Marble Izmir im August 2021, als die Umstände wegen der Pandemie sehr viel schwieriger Waren, wird die 27. İzmir-Marmor-Messe Besucher aus viel mehr Ländern empfangen. In diesem Jahr werden 80.000 Gäste aus der Türkei und der ganzen Welt erwartet.

Messe Marble Izmir, 30. März – 02. April 2022

(22.03.2022)