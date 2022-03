Eine sensible, beinahe zärtliche Büste, die eine junge Frau an der Schwelle zur Reife zeigt, ist neu in den Sammlungen des J. Paul Getty Museums

Eine andere Neuheit ist ein steinernes Porträt, das wahrscheinlich eine griechische Dichterin, Priesterin oder Wohltäterin darstellt

Das J. Paul Getty Museum hat uns über zwei außergewöhnliche Marmorköpfe junger römischer Frauen informiert, die es in seine Sammlungen aufgenommen hat:

„Die beiden Köpfe junger Frauen sind herausragende Beispiele für römische Porträts aus der Kaiserzeit. Beide sind gut erhalten und werden die Ausstellung römischer Skulpturen in der Getty Villa sinnvoll ergänzen“, sagt Robert Tuttle, Direktor des J. Paul Getty Museums in Los Angeles.

Die Büste mit dem Titel „Porträtkopf einer jungen Frau“ stammt aus den Jahren 170-190 n. Chr. Das Porträt ist exquisit gearbeitet und stellt eine junge Frau an der Schwelle zum Erwachsenenalter dar. Der Kopf, der auf einem langen und schlanken Hals ruht, sollte in eine Ganzkörperstatue eingefügt werden.

Aufgrund der außergewöhnlichen Qualität des Kopfes scheint der unbekannte Künstler einer der besten Porträtbildhauer seiner Generation, ja der römischen Kaiserzeit zu sein. Während andere weibliche Porträts durch ihre aufwändigen Frisuren glänzen, konzentrieren sich hier das Können und die Raffinesse des Künstlers auf das Gesicht selbst, dessen subtile Züge sich zu einer sensiblen, ja zärtlichen Darstellung einer jungen Frau zusammenfügen.

Der unbestimmte Ausdruck, der zwischen Wachsamkeit, Zurückhaltung, Stolz und Vorfreude zu schwanken scheint, macht die Skulptur besonders fesselnd. Diese Zweideutigkeit ist eine der subtilen Eigenschaften, die dieses Porträt zu einer so aufmerksamen und fesselnden Studie einer jungen Frau machen.

Die Aufnahme dieses außergewöhnlich schönen Porträts einer jungen Frau ist nicht nur ein neues Highlight in unseren Antiquitätengalerien, sondern wertet auch die Qualität und Bedeutung der römischen Sammlung insgesamt auf.

Der Kopf wurde erstmals 1937 in der Sammlung von Tommaso Bertelé (1892-1971) in Rom dokumentiert. Er befand sich bis in die 1950er Jahre in seinem Besitz und wurde dann 1993 von dem New Yorker Sammler Lewis M. Dubroff auf dem freien Markt erworben.

Das andere Marmorporträt, das zwischen 25 v. Chr. und 25 n. Chr. entstand, zeigt eine junge Frau mit symmetrischen Gesichtszügen und einer so genannten Melonenfrisur. Es gehört zu den am besten erhaltenen Beispielen eines idealisierten Kopftyps, der als Kleine Frau von Herculaneum bekannt ist und in der frühen hellenistischen Periode (um 300 v. Chr.) entstand. Sie sollte wahrscheinlich eine griechische Dichterin, Priesterin oder Wohltäterin darstellen.

Der Statuentyp ist nach zwei drapierten Statuen benannt, die um 1711 in Herculaneum entdeckt wurden (heute in den Staatlichen Kunstmuseen Dresden). Die Skulpturen gehörten zu den ersten Funden aus der antiken Stadt. Die Kleine Frau von Herculaneum war einer der beliebtesten Statuentypen für die Körper weiblicher Porträts in der römischen Kaiserzeit; es wurden fast 200 Exemplare vom 2. Jahrhundert v. Chr. bis zum 3 Jahrhundert n. Chr.

Die überwiegende Mehrheit dieser römischen Statuen waren individualisierte Frauenporträts. In einem frühen kaiserlich-römischen Kontext hätte es sich um ein öffentliches Porträt einer Frau gehandelt, die für ihre Rolle in der Gesellschaft oder als Familienmitglied einer prominenten Persönlichkeit geehrt wurde. Der Kopf von Getty ist jedoch eine von nur sieben Versionen, die den idealisierten Kopf der ursprünglichen griechischen Skulptur wiedergeben.

Die römischen Frauenköpfe werden ab Frühjahr 2022 im Getty Villa Museum zu sehen sein.

J. Paul Getty Museum

(01.04.2022)