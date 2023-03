Antolinis Exclusive Collection: „Naturstein kann eine Küche wirkungsvoll gestalten, indem er einer Oberfläche Charakter gibt oder einen architektonischen Ausdruck verleiht“

Das italienische Unternehmen Antolini hat uns eine Pressemitteilung geschickt:

Die Küche ist der Mittelpunkt und das wahre Herzstück eines jeden Haushalts. Sie ist der Raum, der den Alltagsrhythmus seiner Bewohner am besten widerspiegelt. Ob groß oder klein, minimalistisch oder rational, offen zum Wohnzimmer oder abgetrennt als verborgener technischer Raum, die Küche vermittelt ihren exklusiven Charakter besonders dann, wenn ihre Oberflächen mit einem einzigartigen Material wie Naturstein verkleidet sind.

Jedes Jahr bereichern verschiedene Marmor-, Quarz- und Quarzitvarianten die Exclusive Collection von Antolini. Sie sind die ideale ästhetische Zutat für eine originelle, funktionelle und einzigartige Küche, dank der außergewöhnlichen Präsenz exotischer Materialien aus den entlegensten Regionen der Welt.

Dies ist der Hauptgrund für die immer häufigere Entscheidung von Designern und Verbrauchern, den am meisten bewohnten Raum des Hauses mit solchen Materialien zu gestalten.

Denn die von Mutter Natur geschaffenen Designvarianten wiederholen sich nie, dies aufgrund der Maserungen, Farbschattierungen, der Fähigkeit des Steins, Licht zu absorbieren oder zu reflektieren. Außerdem: jeder Stein hat seine eigene Geschichte, seine eigene Stimme, die nirgendwo anders zu finden ist.

Die Präsenz von Naturstein hat die Macht, den Küchenraum tiefgreifend zu verändern: eine Wand zu verschönern, einer Arbeitsplatte oder einer Kücheninsel Charakter zu verleihen, eine vertikale Fläche in ein architektonisches – und gleichzeitig dekoratives – Merkmal wie eine hinterleuchtete Platte zu verwandeln, oder als Bodenbelag das gesamte Volumen eines Raumes neu zu definieren.

Antolini bietet mit seiner Auswahl an Steinen, die sich speziell an Architekten und Innenarchitekten sowie an Küchenhersteller und -designer richtet, die Möglichkeit, die Küche in eine exklusive und funktionelle Dekorationsfläche zu verwandeln. Zum Firmenservice gehört auch die speziell entwickelte Technologie zum Schutz von Naturstein in stark beanspruchten Bereichen wie einer Küche: 2022 wurde Azerocareplus vorgestellt, eine Behandlung um Marmorarbeitsplatten mit matter Oberfläche zu schützen.

2022 wurde Azerocareplus vorgestellt, eine Behandlung um Marmorarbeitsplatten mit matter Oberfläche zu schützen.

Azerocareplus stellt eine (R)evolution dar: die Evolution, Integration und Weiterentwicklung des bereits revolutionären Azerocare-Verfahrens, das 2016 von Antolini eingeführt worden war.

Antolini

(09.03.2023)