Miszellen: Neuigkeiten rund um Naturwerkstein und Stein

Aufregung gab es im Januar 2024 in Bosnien in der Gegend um Zavidovici um eine Steinkugel mit 3,3 m Durchmesser und geschätzt 30 t Gewicht, die dort ausgegraben wurde. Die Erklärungsversuche reichten von einer uralten Kanonenkugel bis hin zu dem Zeugnis einer unbekannten Zivilisation von vor 15.000 Jahren. Vermutlich handelt es sich aber nur um eine „Konkretion“, eine Ansammlung von mineralischen Substanzen, die in einem Sediment aussintern und über lange Zeiträume rund um einen Kern wachsen (italienisch).

Der 8. Global Stone Congress wird vom 16.-20. Juni 2025 in Drama, Griechenland stattfinden.

Die Shortlist für den Deutschen Naturstein-Preis 2024 steht fest: Aus insgesamt 69 eingereichten Projekten hat die Jury 25 herausragende Arbeiten nominiert. Die Preisverleihung ist auf der Stone-tec in Nürnberg (19.-22. Juni 2024).

Florian Geyer wird Geschäftsführer beim Berliner Steincontor (Besco).

In Berlin stehen die Klimaaktivisten vor Gericht, die im September 2023 das Brandenburger Tor mit Farbe beschmiert hatten. Nun geht der Streit um das Reinigungsverfahren und die Kosten.

Strasser Steine, oberösterreichischer Produzent von Naturstein-Küchenarbeitsplatten, konnte 2023 seinen Umsatz deutlich steigern. „Gelungen ist das in erster Linie dank unseres bereits 2022 eingeführten Re-Stoning-Systems, mit dem wir aus alten Naturstein-Küchenarbeitsplatten und Produktionsabschnitten neue Arbeitsplatten machen können“, heißt es auf einer Webpage.

Die GewiS-Sammlungen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) sind auch online zugänglich.

Das Entfernen von Flechten von Steinen wird auf einer Lifestyle-Website behandelt.

Die aus Polen stammende Künstlerin Alicja Kwade zeigt bis zum 09. Juni 2024 ihre Arbeiten im Museum Voorlinden in Den Haag (1, 2).

Die US-amerikanische Renco-Gruppe hat ein Bausystem mit Lego-ähnlichen Bausteinen gestartet. Sie werden aus Abfallmaterial hergestellt.



Video des Monats: Sculpture by the Sea ist ein Künstlersymposium, das jährlich im März in Cottesloe bei Perth, Westaustralien stattfindet, und im November in Bondy bei Sydney auf der anderen Seite des Kontinents. Unser Video zeigt die Ausgabe 2024 der Veranstaltung in Cottesloe. Siehe unseren Kalender der Symposia/Festivals.

(29.03.2024)