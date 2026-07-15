Das Pilzarrangement „Troupe“ des Bildhauers Ben Russell ist aus halbtransparentem Alabaster gefertigt, der sich durch interessante Adern, Flecken und unterschiedliche Farbtöne vor einem überwiegend weißen, undurchsichtigen Hintergrund auszeichnet. Das Werk ist 41 cm hoch, 30 cm breit und 26 cm tief (1, 2).

Die Wirtschaftskammer Österreich hat einen neuen Folder erstellt: „Vom Lehrling zum Meister: Ausbildung zum Steinmetz“ ist der Titel.

Auf der Generalversammlung der Confindustria Marmomacchine verlängerten mehr als 170 Delegierte italienischer Stein- und Maschinenbauunternehmen die Amtszeit von Präsident Gianluca Pellegrino auch für 2026–2028. Die Versammlung bestätigte zudem die vier Vizepräsidenten des Verbandes für die nächsten zwei Jahre: Francesco Antolini, Nicoletta Caruso, Alessandro Ferrari und Flavio Stenico.

Bei der geplanten Neugestaltung des Molkenmarktes in Berlin wird über die Verwendung von Naturstein an einigen Fassaden diskutiert.

ARD-Video: Jurakalk aus Franken steckt in Bauwerken von der Römerzeit bis zum Kölner Dom. Bis heute ist der Naturstein ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und prägt die regionale Kulturlandschaft.

Die Seite Kunstplaza berichtet über Bodenbeläge aus Steinkieseln.

Mit rund 116.000 Pflastersteinen wurden in Frankfurt/Main in der Neuen Kräme und der Liebfrauenstraße die Baumbeeteinfassungen mitsamt der dazwischenliegenden und angrenzenden Flächen instandgesetzt.

Auf dem Katschhof am Aachener Dom wurde eine „Junge Dombauhütte“ eingerichtet. Dort arbeiten in den nächsten Wochen junge Steinmetzgesellen an schadhaften Elementen der Fassade. Besucher sind zum Zuschauen eingeladen.

Das Mindener Museum zeigt in den Monaten Juli und August 2026 als „Objekt im Fokus“ ein historisches Schild mit der Aufschrift „Strassenbahn – Minden G.m.b.H.“. Das Objekt stammt aus der Zeit um 1914 und wurde zu einem unbekannten Zeitpunkt in die Sammlung des Museums gegeben.

Im Geopark Nordisches Steinreich sind die Termine für die kommenden Wochen online.

In Schweden wünscht knapp jeder Dritte (37 Prozent), dass ein naher Angehöriger eine traditionelle Grabstätte mit Grabstein erhält. Männer und junge Erwachsene sind dabei in der Überzahl, so eine Befragung im Auftrag des Schwedischen Natursteinverbands, die in der Zeitschrift „Sten“ veröffentlicht wurde (schwedisch).

Der Online Ticketverkauf der Marmomac 2026 (22. – 25. September) ist geöffnet.



Video des Monats: In der archäologischen Stätte am Berg Nemrut in Adiyaman im Südosten der Türkei sind große Steinköpfe zu sehen. Darunter befinden sich zehn Meter hohe, sitzende Statuen von König Antiochus I., umgeben von antiken Göttern wie Zeus und Apollon.