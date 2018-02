Xiamen World Stone Congress: ein internationaler Austausch von Ideen und Wissen in der Suppenschüssel über dem Messegelände

Die Veranstaltung während der ersten drei Tage der Messe bietet Vorträge und Debatten über Architektur, Design, Märkte und Produkte / Ausstellung „Stone Infinite“

Das endgültige Programm für den World Stone Congress während der 18. Xiamen Stone Fair (06. – 09. März 2018) steht fest und wurde veröffentlicht. Ziel der Veranstaltung ist, aktuelle Fragen der Steinbranche weltweit zu debattieren und so einen internationalen Gedankenaustausch in Gang zu setzen.

Download des Programms als pdf

Schauplatz des Kongresses ist wie in den Jahren zuvor die Suppenschüssel über dem zentralen Gebäude auf der Messe (Halle C3). Der Zugang ist einfach mit Rolltreppen von dort.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos für Besucher oder Austeller.

06. März

Eine besondere Anmeldung wird nur benötigt für das Global Master Architects Forum am Vormittag des 1. Kongresstages (06. März) im Großen Saal.

Parallel dazu findet die erste der „Launch Out“-Veranstaltungen statt, wo Firmen ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Diese Veranstaltungen gehen am 2. und 3. Kongresstag weiter.

Am Nachmittag des 1. Kongresstages finden erstmals die „Educational Sessions“ statt. Einige der Themen drehen sich um den US-Markt. Das Natural Stone Institute (bislang: MIA + BSI) hat hier die Themen und die Vortragenden ausgewählt.

Im „Stone Design Forum“ gibt es einen Vortrag über Naturstein als Baustoff in der Architektur der Zukunft.



07. März

Am Vormittag des 2. Kongresstages gibt es in der „Session for Industrial promotion“ einen speziellen Blick auf die Inlandsnachfrage nach Naturstein in China: Heutzutage kommt die Nachfrage weniger aus großen Bauprodukten, sondern für private Villen und hochwertige Apartments. Die Branche hat es nun mit anspruchsvollen Kunden zu tun – wie können die Chinesen hier besser werden? ist die Frage. Vorträge geben einen Einblick in die Situation im Land; eine US-amerikanische Unternehmerin steuert ihre Erfahrungen bei, wie sie mit dem anspruchsvollen Kunden umgeht. See also

Am Nachmittag des 2. Kongresstages geht das „Stone Design Forum“ weiter. Eines der Themen wird die Verwendung von Stein in spektakulären Naturstein-Projekten im öffentlichen Raum der USA sein. Andere Vorträge gehen der Frage auf den Grund, wie ein am Markt erfolgreiches Produktdesign mit Naturstein aussehen kann.

„Stone Infinite“

Das Forum hat eine Erweiterung in der Ausstellung „Stone Infinite“, die zum ersten Mal stattfindet. Gezeigt werden dort Alltagsobjekte aus Naturstein, die am Markt erfolgreich sind. See also

An Nachmittag des 2. Kongresstages gehen die „Educational Sessions weiter. Einige werden wieder von Natural Stone Institute organisiert.



08. März

Am Morgen und Nachmittag des 3. Kongresstages gehen die oben erwähnten Sektionen des Kongresses weiter.

World Stone Congress, 06. – 08. März 2018

Xiamen Stone Fair, 06. – 09. März 2018

Hallenplan der Messe

