„Young Creative Ideas Platform” auf der Messe Marble in Izmir

Gezeigt wurden Ideen von Designstudenten und jungen Designern aus der Türkei für Alltagsprodukte aus heimischem Naturstein

Erstmals präsentierte die Messe Marble in Izmir in diesem Jahr (28.-31. März 2018) die „Young Creative Ideas Platform” (Plattform für junge und kreative Ideen). Gezeigt wurden die Ergebnisse aus einem Projekt, wo Designstudenten und junge Designer aus der Türkei neue Alltagsgegenstände unter Verwendung von heimischem Naturstein entwickelt hatten. Firmen aus der Natursteinbranche waren ebenfalls beteiligt, indem sie aus den Entwürfen eine Auswahl treffen und die Prototypen produzieren durften.

Wir hatten das Verfahren detailliert beschreiben (Link siehe unten). Hier nun die Arbeiten, die auf der Messe gezeigt wurden.

Drei der Objekte bekamen einen der Preise von je 5000 türkischen Lira (etwa 1315 US-$) und dazu eine Urkunde. Zwei weitere Preise in Form einer Urkunde gab es für die beste Kooperation zwischen einem jungen Designer und einer Firma. Einen Sonderpreis hatte die Firma Tümmer gestiftet.

Bemerkenswert war dieser Wettbewerb in vielerlei Hinsicht: zum einen setzte er ein Zeichen, dass die Türkei in Zukunft nicht nur als Exporteur von Rohblöcken auf den Weltmärkten mitspielen will; zweitens präsentierte sich einen Reihe von Firmen, die neue Wege gehen wollen; drittens war Produktdesign das Ziel des Wettbewerbs.

Eine vergleichbare Initiative hatte es bisher nur seitens der Messe im chinesischen Xiamen gegeben, wo in diesem Jahr im Rahmen der „Stone Infinite“-Ausstellung neue Ideen ebenfalls für verkaufbare Produkte präsentiert worden waren.

Marble

Stone Infinite, Xiamen

See also:





(04.06.2018)