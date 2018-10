Die Zölle von Präsident Trump gegen Importe aus China gelten nun auch für Naturstein: 10% seit September 2018, 25% ab 01. Januar 2019

Können Länder wie Brasilien, die Türkei, Indien oder Ägypten davon profitieren?

Die neuen Importzölle der Trump-Regierung gegen Importe aus China waren auf der Marmomac noch kein Thema, denn erst 2 Tage vor Messebeginn waren sie in Kraft gesetzt worden: seit dem 24. September 2018 gelten auf alle Naturstein-Einfuhren 10% Zoll; diese werden vom 01. Januar 2019 auf 25% erhöht.

Die Produktliste, die der United States Trade Representative (USTR) veröffentlicht hat, nennt das gesamte Spektrum von Blöcken bis Endprodukten, dies in allen Steinsorten. In der Liste finden sich auch Maschinen oder Werkzeuge für die Bearbeitung von Naturstein.

Folgende Fragen stellen sich:

* Können die chinesischen Exporteure die Preissteigerungen durch Senkung der Produktionskosten auffangen?

* Werden sie sich anderen Märkten zuwenden?

* Werden einige von ihnen sich auf die heimische Wirtschaft konzentrieren, wo es immer noch jährliche Wachstumsraten von gut 6% gibt und wo das Potenzial für Naturstein noch nicht ausgeschöpft ist, wie ein Referent auf dem World Stone Congress 2018 in Xiamen sagte?

* Werden die Block-Importe nach China zurückgehen (was besonders für die Türkei und Brasilien Folgen hätte)?

Andererseits:

* Wenn man in Betracht zieht, dass die US-amerikanischen Steinproduzenten nicht mal ansatzweise weder von der Menge noch von den Preisen her in der Lage sind, die chinesischen Lieferungen zu ersetzen, könnten Länder wie Brasilien, die Türkei, Indien oder gar Ägypten den freigewordenen Marktanteil besetzen?

* Interessant hierbei ist, dass sowohl der brasilianische Real als auch die türkische Lira seit einiger Zeit erheblich an Wert verloren haben, so dass deren Lieferungen in die USA ohnehin billiger geworden sind.

* Könnten vielleicht sogar Länder wie Spanien oder Portugal ihre Anteile am US-Markt ausweiten?

Eine Liste der Natursteinimporte der USA nach Lieferländern für den Juni 2018 hat die Zeitschrift Stone World erstellt.

(30.10.2018)