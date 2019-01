Der World Stone Congress der Messe in Xiamen findet Halle 2 statt, wo 2017 das BRICS-Meeting vor sich gegangen war

Themen werden unter anderem sein: angebliche Radon-Belastung durch Granit, Grüne Steinbrüche, Produktdesign mit Naturstein / Ausstellung Exhibition „Stone Infinite“

In diesem Jahr wird der World Stone Congress (WSC) während der Xiamen Stone Fair (06.-09. März 2019) auf dem Messegelände in Halle B2 stattfinden. Dort war 2017 das Treffen der BRICS-Staaten abgehalten worden und seitdem war die Halle gesperrt. Nun können die aufwändigen Installationen für die Vorträge über die aktuellen Themen der Steinbranche weltweit genutzt werden. Der Kongress findet an den 3 ersten Tagen der Messe statt.



06. März 2019:

* Am Nachmittag des 1. Messetages werden Experten zu den angeblichen Gefahren durch Radon-Gas-Emissionen und Strahlung aus Granit Stellung beziehen. Diese Diskussion, die vor etwa 5 Jahren in den USA ein großes Thema war, ist nun auch in China angekommen. In einer Pressekonferenz informiert der Verband China Stone Material Association, und Hans-Dieter Hensel (Hensel Geosciences, Australien) wird die Dinge klarstellen.

Weitere Vorträge sind:

* „Beauty of Stone Lifestyle – Defining the uniqueness“ ist ein vorgezogener Vortrag des Stone Design Forums (siehe unten).

Themen in den Educational Sessions am Morgen und Nachmittag dieses Tages werden sein:

* „Doing Business in the United States“ (Natural Stone Institute, USA);

* „Understanding ASTM Standards & Stone Testing for Projects in the US“ (Natural Stone Institute, USA);

* „Promoting Natural Stone: Building the Industry Together“ (Natural Stone Institute, USA);

* „Informatization of Stone Production – 3P Solution“ (YUNFU KETE MACHINERY CO., LTD.).



07. März 2019:

* „Grüne Steinbrüche – nachhaltige Gewinnung“ bringt Referenten aus China, den USA und der Schweiz zusammen, die Best-Practice-Beispiele aus ihren Ländern vorstellen werden. Die Veranstaltung wird gemeinsam von Stone-Ideas.com und der Xiamen Stone Fair organisiert.

* Architekt Massimiliano Caviasca spricht über „New Life-Sustainability Stone Landscape and New City“.

An Nachmittag zeigt das Stone Design Forum, wie die Branche zu neueen Produkte mit Naturstein kommen kann:

* in der Reihe „Product Design with Stone“ werden Designer aus Spanien, Schweden, Deutschland und Indonesien ihre jüngsten Entwicklungen zeigen. Dabei berichten sie auch, wie man neue Ideen findet und wie man daraus Produkte macht. Ein Großteil der Objekte, die hier besprochen werden, wird in der Ausstellung „Stone Infinite“ gezeigt.

Themen der Educational Sessions am Morgen und Nachmittag dieses Tages werden sein:

*„ Characteristics of Hard Stone Mining Technology“ (China Chamber of Commerce for Stone Industry – Quarry Commission);

* „How to Plan your Enterprise Strategy“ (China Chamber of Commerce for Stone Industry – Quarry Commission);

* „Natural Stone Supplier-to-Buyer Manual: Creating International Standards for Importing and Exporting“ (Natural Stone Institute (USA);

* „The NSC 373 Standard: Meeting Architect and Designer Demands for Sustainability (Natural Stone Institute, USA);

* „Panel Discussion: Commercial Installation“ (Natural Stone Institute, USA);

* „The Innovation and Application of Automatic Slabs Loader and Quick Vacuum Resinning“ (Xiamen Firestar Machinery CO., LTD);

* „Smart Countertop“ (Atlas Granite Inc (Canada);

* „Big Data and Analysis on China Stone Import-Export in 2018“ (Magazine STONE);

* „Natural Stone in Architecture: the Transition from Material to Product“ (Stonex Consulting, Italy);



08. März 2019:

* „Spirit of Design in Nepal – Natural Materials, Heritage & Culture“ (Sarosh Pradhan & Associates, Nepal);

* „Future of Natural Stone in the Age of Artificial Materials“ (World Natural Stone Association, Wonasa);

* „Jura Limestone, Block Quarrying and Production Techniques of Germany’s Leading Natural Stone Producer“ (Franken-Schotter, Germany);

* „Marchetti Technology Talk: Optimize Production Process“ (Officine Marchetti srl (Italy);

* „The Problems Occurred by Incorrect Application of Protective Sealer on Stone“ (Changsha Huiquan Economic & Trade Co. Ltd./Italy Faber Chinese Marketing Center);

* „Discussion on How to Reduce Production Cost Forever and Improve Stone Properties in an All-round Way“ (Hunan Magpow Building Adhesive Technology Research Institute);

* „ Innovative Research and Application of Diamond Gang Saw Blade“ (HXF SAW Co, Ltd).



Ausstellung „Stone Infinite”

Die 2. Ausgabe der Ausstellung „Stone Infinite” hat die Funktionalität und die Verkaufbarkeit von Design-Objekten im Fokus. Gezeigt werden Entwicklungen, die sich als erfolgreich auf den Märkten erwiesen haben – nicht spektakuläre Objekte, die eher zur Kunst als ins Design gehören. Der rote Faden ist: wie kann Stein für Gegenstände benutzt werden, die gleichzeitig schön und funktional sind und sich am Markt verkaufen lassen?



Zum 2. Mal gibt es das Forum „New Product Lauch @XSF“, wo Firmen ihre neuen Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Schauplatz ist das Untergeschoss C3b unter C3L.

Am Morgen des 06. März findet das 10. Global Master Architects Forum mit einem renommierten Architekten als Redner statt. Teilnehmen können nur Gäste auf Einladung.

Das detailierte Programm wird in Kürze auf der Webpage zum Download bereitgestellt.

Xiamen Stone Fair (06.-09. März 2019)

