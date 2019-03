Die Xiamen Stone Fair verlegt zu ihrem 20. Jubiläum im Jahr 2020 ihre Termine auf den 16. bis 19. März

Anpassung an das chinesische Neujahrsfest / Die Messe hat sich zu einer Marmomac in Asien entwickelt

Die wichtigste Neuigkeit von der diesjährigen Xiamen Stone Fair (XSF) ist das Datum für das kommende Jahr: statt wie üblich vom 06. bis 09. März findet sie 2020 vom 16. bis 19. März statt. Der Grund ist, dass man mit dem Termin bisher zu nahe am chinesischen Neujahrsfest lag, wenn das ganze Land Urlaub macht, so der Veranstalter Xiamen Jinhongxin Exhibition Co., Ltd.

Im kommenden Jahr feiert die Messe ihr 20. Jubiläum.

Auffallend an der aktuellen Ausgabe war, wie stark das Thema Inneneinrichtung und Design die Präsentation der chinesischen Firmen bestimmt. Die Mini-Stände, die ehemals das Bild der Messe prägten, gibt es nur noch im 1. Stockwerk einiger Hallen.

Darin spiegelt sich die Entwicklung des chinesischen Marktes: zum einen nimmt der Wohlstand im Land zu, so dass Naturstein immer stärker von einem Baumaterial zu einem Material für die Gestaltung von Wohnräumen wird. Zum anderen geht die Regierung gehen Steinbruchbetriebe ohne Lizenz vor und treibt gleichzeitig umweltfreundliche Standards in Produktion und Verarbeitung voran.

„,Grüne’ Steinbrüche“ und „Produktdesign mit Naturstein“ waren folglich Themen auf dem World Stone Congress und in der Ausstellung „Stone Infinite“ – wir werden separat darüber berichten.

Die Zahlen: 2000 Aussteller präsentierten sich in 25 Hallen mit insgesamt 180.000 m². Sie kamen aus 57 Ländern, 13,1% stellten zum 1. Mal aus. Die Zahl der Besucher belief sich auf 208.000. Sie kamen aus 147 Ländern, wie die Messegesellschaft mitteilte.

Auf der Ausstellung „Launch Out@XSF 2019“ präsentierten 38 Firmen ihre 48 neuen Produkte.

Groß war die Präsenz von Engineered Stones und Quarzkompositen unter den Ausstellern. In den zurückliegenden Jahren des rasanten Wirtschaftswachstums existierten sie friedlich neben dem Naturstein. Auch im landesweiten Verband Chinas Stone Material Association (CSMA) sind beide Gruppen als Mitglieder vertreten. Man darf gespannt sein, wie sich diese Koexistenz in den kommenden Jahren mit geringerem Wachstum entwickeln wird.

Jedoch: noch ist China weit entfernt von einer Marksättigung, und noch betragen die jährlichen Wachstumsraten um die 6%. Außerdem wir die Modernisierung von Häusern und Apartment aus dem 1. Bauboom ein Thema.

Auf der Messe waren zahlreiche Einkäufer aus den USA unterwegs, die neue Lieferanten für Kunststeine zum Beispiel aus Vietnam suchten. Hier ist der Markt in Bewegung, seit US-Präsident Trump gravierende Strafzölle gegen chinesische Lieferanten verhängt hat.

Insgesamt hat sich die Messe in den 20 Jahren ihres Bestehens zu einer Marmomac in Asien entwickelt: zum einen gehen von ihr inzwischen wichtige Impulse für die Branche aus, so im Fall von Naturstein-Design, das sich verkauft; zum anderen ist sie ein weltweiter Treffpunkt geworden, so dass manche Firmen sich dort lediglich präsentieren, um Kontakt zu ihren Kunden zu halten, weniger um ihre Produkte auf asiatischen Märkten zu verkaufen.

Wir zeigen Fotos von Ständen und Produktideen, die uns aufgefallen waren. Wenn die Links nicht funktionieren, benutzen Sie http://www.baidu.com für die Suche.

Xiamen Stone Fair, 16.-19. März 2020

(15.03.2019)