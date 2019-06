Kurz notiert

Einen Steinmetzbetrieb für die Modelleisenbahn hat die Firma Busch im Angebot. Das Set umfasst laut Firmenangaben unter anderem eine „kolorierte Steinmetz-Figur, Werkzeuge, Schubkarre mit Sandhaufen, 40 Grabsteine und Grabplatten, Transportgestell, Felsgestein und 4 Präsentationshilfen für Grabsteine“. Die Produktnummer ist H0 1091.

Azubi 1: Mit der beruflichen Bildung von 1945 bis heute befasst sich die Ausstellung „Stift, Lehrling, Azubi“, die bis zum 31.10. im LWL-Freilichtmuseum in Hagen gezeigt wird.

Azubi 2: Im Rahmen des Erasmus-Programms der EU können Steinmetz-Azubis für eine Zeit ins Ausland gehen. Arte hat berichtet.

Über Goldfunde vor langer Zeit in Bayern informiert eine Webpage unter dem Titel „20 Goldene Geotope“.

Das Netzwerk Naturstein Altmühlfranken plant eine Wanderausstellung und eine Sommerakademie.

Die Stadt Lindlar bietet wieder eine Führung durch einen Grauwackesteinbruch, diesmal am 21. September. Zuvor gibt es, speziell für Familien mit Kindern, die „Fossiliensuche als Hammer-Erlebnis“: am 17. Juli, am 21. August und am 15. Oktober jeweils um 11 Uhr. Informationen auf der Webpage der Stadt unter Lindlar Touristik oder auf der Webpage zur Grauwacke (1, 2).

Das 7. Bildhauersymposium des Vereins Kunstdünger findet in diesem Jahr vom 30. Juni bis 13. Juli im Tal der Mangfall bei Valley-Hohendilching unweit von Holzkirchen statt.

Eine Ausstellung über die Höhle von Lascaux ist noch bis zum 08. September 2019 im Münchener Olympiapark zu sehen. Teile des französischen Originals wurden mithilfe von 3D-Laserscans nachgebildet.

Die Via Appia mit ehemals über 540 km gepflastertem Weg von Rom nach Brindisi ist heute teils überwuchert, teils nur noch in Bruchstücken vorhanden, aber überall mit Bauten und Ländereien voller Geschichte gesäumt. Der italienische Reiseschriftsteller Paolo Ruiz hat sie mit Freunden erwandert. Das Buch darüber ist auf deutsch im Folio Verlag erschienen (ISBN 978-3-85256-774-7).

(07.06.2019)