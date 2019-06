Die Coverings 2019 verzeichnete fast 1.100 Aussteller und nahezu 27.000 Besucher aus 90 Ländern

Wieder wurden die Installation & Design Awards vergeben / 2020 findet die Messe in New Orleans statt



Die Coverings ist die Messe für Keramik und Naturstein im Südosten der USA. In diesem Jahr erlebte sie ihre 30. Ausgabe und fand vom 09.-12. April in Orlando, Florida statt. Im nächsten Jahr wird ihr Schauplatz New Orleans sein.

Sie verzeichnete 2019 fast 1.100 Aussteller und nahezu 27.000 Besucher aus 90 Ländern. Das waren +8,6% mehr Besucher als im Vorjahr.

Wie üblich war das Programm mit rund 50 Veranstaltungen sehr umfangreich. Traditionell beginnt es schon einen Tag vor der Messe. Die Themen der Vorträge reichen von Marketing mit den Social Media bis hin zu technischen Vorschriften und sind immer gut besucht.

Zu den Höhenpunkten der Messe zählen auch die CID-Awards (Coverings Installation & Design Awards), die besondere Leistungen in der Verwendung von Naturstein und Keramik prämieren. Wir zeigen die Gewinner im Bereich Naturstein und einige der Gewinner der Keramik, die uns auffielen. So gibt es einen Preis für Keramik-Innovationen. Er ging an Dachziegel aus dem Material.

Als weitere Prämierungen wurden vergeben:

* Best Booth Awards (Beste Standgestaltung), die nur an Keramikfirmen gingen,

* Rock Star Awards an viel versprechende Führungskräfte bis zu einem Alter von 35 Jahren aus beiden Branchen.

Zur Eröffnung wurde wie üblich im Beisein der Presse ein rotes Band zerschnitten. Das erledigten Vertreter der italienischen und spanischen Keramikverbände und Vertreter der entsprechenden US-Vereinigungen.

Die Messe unterhält Kooperationen mit gemeinnützigen Organisationen, um, wie es in den Presseunterlagen heißt, sich bei ihrem jeweiligen Standort zu bedanken. Davon profitieren Clean the World und Habitat for Humanity. Ein besonderes Spektakel ist die Überreichung von Hundehütten an die Pet Alliance of Greater Orlando, die sich um Haustiere kümmert. Die Wohnhäuser für die Vierbeiner sind mit Keramik verkleidet.

Coverings 2020, 20.-23. April in New Orleans, Louisiana

(24.06.2019)