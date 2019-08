Miszellen: Ideen mit Naturstein

„Minne“ ist der Name für die Vasen der Designerin Katja Dahl aus dem Naturstein Emerald Larvikite der norwegischen Firma Lundhs. Die minimalistischen Arbeiten für maximal je zwei Blüten oder Ästchen ähneln Pflastersteinen und wurden im Rahmen der Ausstellung „1000 Vasen“ auf der Art Week 2019 in Dubai gezeigt (1, 2).

Fliegen zur Kleidung und mehr aus dünnem Schiefer fertigt der Steinmetz Daniel Guggenbichler aus Österreich.

Weniger junge Frauen als zuvor haben sich auch im letzten Jahr für die berufliche Lehre entschieden, belegen aktuelle Daten des Bundesamtes für Statistik. Hingegen nahm die Zahl ausländischer Männer erneut kräftig zu.

„Gärten des Grauens“ hat jemand seine Facebook-Seite genannt, in der er über die neuerdings beliebten Geröllfelder in Vorgärten berichtet. Wir hatten das Thema schon behandelt (1, 2).

Louis Frank aus Grossdietwil in der Schweiz hat sich auf Brunnen spezialisiert. Meist gießt er sie aus Beton, interessanter findet er die Arbeit mit Naturstein.

Natursteine als Sitzgruppen sind Teil der Bürgerwiese in Monheim (Nordrhein-Westfalen), die gerade neu gestaltet wird.

„Schitzstoa“ hießen früher die aus Naturstein gehauenen Waschtische im Schwarzwald, heißt es in einem Bericht aus Bisingen.

Materialien wie Steine, Kiesel, Rindenmulch oder Holz kann man auf dem Barfußpfad in Delmenhorst mit den Füßen ertasten.

Beim Kultursommer im Billen-Pavillon in Wolfsburg dreht sich vieles um Naturstein. Unter anderem berichten Steinmetze über die Arbeit im Billen Natursteinwerk, das 2010 in die Insolvenz ging.

Bilder von Felsen in Erosion zeigt die Fotografin Ulrike Ludwig in der Ausstellung „Am Ende der Ewigkeit“ bis zum 09. September 2019 in der Galerie World in a Room in Berlin.

Am Semperbau in Dresden wurden die Sanierungsarbeiten abgeschlossen. Unter sind waren die Schäden an der Sandsteinfassade behoben worden (1, 2).

Touristen, die sich auf den Marmorstufen der Spanischen Treppe in Rom niedersetzen, können bestraft werden, so neue Vorschriften der Stadtverwaltung, um den massenhaften Reiseverkehr zu regulieren.

Video des Monats: Wichtig beim Bau einer Trockenmauer ist, dass die Zwischenräume zwischen den Steinbrocken sauber ausgefüllt und nicht einfach vollgekippt werden, heißt es in einem Video der Drystone Wall Association of Irland.

(18.09.2019)