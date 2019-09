AKDOTEX: Natursteinfliesen mit innovativen Texturen und als Mosaike in praktisch unendlichen Kombinationen

Die türkische Marke AKDO präsentiert ihre neueste Designkollektion als Weltneuheit in Verona

Auf der Marmomac 2019 in Halle 11, G8

In der Fliesenbranche sind 3D-Oberflächen seit einiger Zeit ein großes Thema. Die türkische Marke AKDO präsentiert nun nach langer Forschung und Entwicklung auf der Marmomac ihre neue Kollektion AKDOTEX: hier tragen die Oberflächen feine Strukturen beziehungsweise die Fliesen selbst sind aus ganz speziellen Mosaiken zusammengesetzt.

Die Objekte in der Tile Collection (Fliesen-Kollektion) sind meist nach Pflanzen oder Phänomenen der Natur benannt: Regen (Rain), Vögel (Birds), Korbweide (Wicker) oder Holz (Wood) sind ein paar Beispiele. Ihr Design erinnert an die Namensgeber.

Daneben gibt es auch Objekte, die Texturen aus der menschlichen Kultur aufgreifen, etwa Rahmen (Frame) oder Flickwerk (Patchwork).

Es gibt die Fliesen in 2 Größen: als Rechteck (30,5 x 61 cm) oder als Quadrat (61 x 61 cm). Die Dicke ist jeweils 1 cm. Verfügbar sind die Fliesen in den Marmorsorten Carrara, Calacatta, Dark Olive und Marmara White. Einzelne Objekte gibt es nur in reduzierter Materialauswahl.

Bei der Mosaic Collection kommt nun zu diesen Oberflächen auch noch die Komposition der einzelnen Fliesen selbst hinzu: Es werden die Tesserae in vielen geometrischen Formen mit den Strukturen aus der Tile Collection komponiert. Tesserae ist der Fachausdruck für die vielen kleinen Steinchen in einem Mosaik.

Es gibt auch Tesserae mit polierter Oberfläche und außerdem Oberflächen oder Fugen mit Silber, Gold oder Bronze. Die Möglichkeit zum Kombinieren ist praktisch unbegrenzt.

Viele der Namen der Objekte haben einen mythischen Anklang: Babylon, Bosphorus, Cheops oder Machu Picchu, um nur einige zu nennen.

Akdo

(20.09.2019)