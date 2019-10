imm cologne: Auch im Badezimmer wird eine wohnliche Atmosphäre immer wichtiger

Laut einer Befragung von Hotelgästen war für fast zwei Drittel ein sauberes Bad wichtigstes Merkmal einer Unterkunft

Ob im Urlaub oder auf Geschäftsreise – was Gästen im Hotelzimmer wirklich wichtig ist, ist ein sauberes, hygienisches Bad. Dies zeigt eine aktuelle repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von Kaldewei. Gefragt nach dem wichtigsten Ausstattungsmerkmal eines Hotels nannten fast zwei Drittel der Befragten (62 Prozent) ein sauberes Bad. Mit großem Abstand folgen ein großes, bequemes Bett (26 Prozent) und andere Ausstattungsoptionen. Der erste Blick gilt also häufig dem Hotelbad.

Neben einer funktionalen Anordnung der Sanitärprodukte ist hier der wohnliche Charakter immer wichtiger. Dabei können Wohnraum und Badezimmer auch ineinander übergehen. Die Professionalität des Interieurs ist deutlich am einheitlichen Erscheinungsbild des Hotelzimmers ablesbar. Das teilt die Messe imm cologne mit, die für Fachbesucher vom 13. bis 19. Januar 2020 in Köln wieder die aktuellen Trends der Branche bieten wird.

Das Badezimmer als Ort, an dem man sich frisch und schön macht und abends den Tag beschließt, erweist sich als Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg eines Hotels. So sagen 95 Prozent der Befragten, dass sie bei einem unhygienischen Bad das Hotel nicht noch einmal buchen würden.

Bei der Planung ist es daher wichtig auf Produkte zurückzugreifen, die pflegeleicht sind und im Reinigungsablauf eines Hotels einfach zu integrieren sind. Zudem müssen Duschen, Badewannen, Waschtische und Armaturen über einen langen Zeitraum neuwertig aussehen. Plane Flächen und hygienische Materialien – wie zum Beispiel Stahl-Email – fördern nicht nur einen hygienischen Zustand des Hotelbades beim Bezug des Gastes, sondern sorgen auch für ein gutes Wohlfühlklima.

In Asien gehören Dusch-WCs nicht nur in den gehobenen Hotels zur Standard-Ausstattung. Der Trend zum Dusch-WC wird sich nun auch in Nordeuropa zunehmend durchsetzen. Zu den Serviceleistungen von Sanitärherstellern gehört es im Übrigen auch, Reinigungs-Empfehlungen abzugeben.

Auch auf dem privaten Immobilienmarkt werden Größe und Ausstattung des Badezimmers immer häufiger zu einem wichtigen Kaufkriterium für den Investor. Bei einer Eigentumswohnung zählt neben der Lage häufig auch die gehobene Ausstattung des Badezimmers zu den Wünschen von Kaufinteressenten. Plant der Architekt ein größeres Bad mit Mehrfachnutzen ein, erhöht dies Ausstattungsgrad und Designqualität der eingesetzten Produkte und setzt diese geschickt zu einem Private Spa in Szene. Oft ist damit auch ein höherer Verkaufspreis der Immobilie zu erzielen. Die Produktentwicklungen im Objektgeschäft werden mit einiger Verzögerung nun auch im privaten Bereich vermehrt Einsatz finden. Aktuell steigen die Verkaufszahlen von Dusch-WCs. Auch Wellness-Produkte wie etwa Infrarot-Kabinen, Saunen oder Dampfbäder gehören zu der Wunschausstattung für das Private Spa.

Neben dem neuen Messeformat „Pure Architects“ für innovative Raumkonzepte gibt es auf der imm cologne 2020 in der Halle 4.2. architekturgebundene Sortimente für Boden, Decke und Wand. Mit der interaktiven Installation „Let`s be Smart“ widmet sich die imm cologne nicht nur dem wichtigen Zukunftsthema „Smart Home“, sondern zeigt zum fünften Mal live, wie sich die neuen Technologien auf die Gestaltung des Wohnraums auswirken und wie das Interior Design darauf reagiert.

Im Vortragsforum The Stage (Halle 3.1) liegt ein Schwerpunkt auf dem Objektgeschäft: Zahlreiche Referenten zeigen für Interior Designer und Architekten die aktuellen Trends im Hotel- und Objektgeschäft auf.

Quelle: imm cologne, 13. bis 19. Januar 2020 in Köln

See also:





(17.10.2019)