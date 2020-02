Das Natural Stone Institute (NSI) gibt die Gewinner der Pinnacle Awards 2019 bekannt

In der Excellence-Kategorie gab es 22 Preise / Grande Pinnacle Award an Pei Cobb Freed & Partners für Hochhaus 7 Bryant Park in N.Y.C.

Die Gewinner der Pinnacle Awards 2019 wurden vom US-amerikanischen Natural Stone Institute (NSI) im Rahmen einer Zeremonie auf der Messe TISE in Las Vegas bekanntgegeben. In der Kategorie der herausragenden Arbeiten („Excellence“) gab es 22 Auszeichnungen. Der Grande Pinnacle Award als Hauptpreis ging an das Architeturbüro Pei Cobb Freed & Partners für das Hochhaus 7 Bryant Park in New York City.

Dazu schreibt das NSI: „In der mit Naturstein verkleideten Lobby des 7 Bryant Park zeichnet sich in vielen Details das Bemühen ab, genau die richtigen Materialien zu verwenden und ein Höchstmaß an handwerklichem Können zu erreichen. Das Bürogebäude mit 30 Geschossen in Midtown Manhattan macht mit einer skulpturalen Fassade das Bestmögliche aus seiner Nachbarschaft zu einem wichtigen Park. Das bestimmende Element des Entwurfs sind 2 konische und gespiegelte Formen, die an der dem Park zugewandten Ecke in die rechteckige Masse des Turms eingeschnitten sind. Dieses konische Motiv wiederholt sich in der Lobby im Erdgeschoss in der Anordnung und in den Details der Elemente aus Naturstein.

Für die Wände wurde Mokka-Crème-Kalkstein und für die Böden Moleanos-Kalkstein verwendet, dazu kommen Akzente aus dem Marmor Calacatta Caldia und dem Granit Jet Mist. Kalkstein war wegen seiner Einheitlichkeit und seines hellen Tons als Primärmaterial gewählt worden, während der stärker gemaserte weiße Marmor und der schwarze Granit Kontraste liefern.

Das mit größter Genauigkeit ausgeführte Projekt mit seinem Zusammenspiel der konischen Wandmotive und der dreieckigen Bodenplatten begeisterte die Jury.“

Die Gewinner:

Grande Pinnacle

7 Bryant Park

New York, NY

Pei Cobb Freed & Partners

New York, NY

Architectural Carving/Lettering/Sculpture

Arizona State University Barrett & O’Connor Washington Center

Washington, DC

Las Vegas Rock

Jean, NV

Mosque in Shali City

Chechnya, Russia

FHL Kiriakidis Group

Drama, Greece

Commercial Exterior

Church Street United Methodist Church Expansion

Knoxville, TN

Tennessee Marble Company

Friendsville, TN

Grande Arche de la Defense

Paris, France

Polycor, Inc.

Quebec City, Canada

Hartford Connecticut Temple

Farmington, CT

Dan Lepore & Sons Company

Conshohocken, PA

Oklahoma City LDS Temple

Oklahoma City, OK

IMS Masonry

Lindon, UT

Elberfeld Mall & Train Station

Wuppertal, Germany

VM Kaldorf

Titting-Kaldorf, Germany

Commercial Interior

100 Bishopsgate

London, England

Euromarble

Carrara, Italy

Chapel of the Holy Cross

Tampa, FL

Booms Stone Company

Redford, MI

Dallas High-Rise

Dallas, TX

Dee Brown, Inc.

Richardson, TX

Frost Tower

San Antonio, TX

Camarata Masonry Systems

Houston, TX

Public Landscapes/Parks/Memorials

Drexel Square

Philadelphia, PA

CED Stone North America

Montreal, Canada

Miracle Mile and Giralda Avenue Streetscape

Coral Gables, FL

Earl Jackson Architecture Workshop

Allenhurst, NJ

Renovation/Restoration

645 Fifth Avenue, Olympic Tower

New York, NY

Continental Marble

Bohemia, NY

Christ Cathedral

Garden Grove, CA

Carnevale & Lohr

Bell Gardens, CA

LondonHouse Hotel

Chicago, IL

Galloy & Van Etten

Chicago, IL

Saint Catherine of Siena Sanctuary Alteration

Trumbull, CT

Bybee Stone Company

Ellettsville, IL

Residential—Single Family

Boch Garden Pavilion

Norwood, MA

Kenneth Castellucci & Associates

Lincoln, RI

Coldspring

Cold Spring, MN

Piero Zanella

Verona, Italy

Hinsdale Residence

Hinsdale, IL

Galloy & Van Etten

Chicago, IL

L.A. Residence

Los Angeles, CA

Carnevale & Lohr

Bell Gardens, CA

Private Residence

Highland Park, TX

Dee Brown, Inc.

Richardson, TX



Das Natural Stone Institute bedankt sich ausdrücklich bei den Sponsoren des Pinnacle Awards 2019: Marmomac (Grande Pinnacle Award), MAPEI (Commercial Awards), GranQuartz (Residential Awards) und Coldspring (Renovation/Restoration Awards).

(10.02.2020)