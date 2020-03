Coronavirus: interaktives Schaubild der Johns Hopkins University zeigt die Anzahl der Infektionen, Todesfälle und Genesungen

Die Johns Hopkins University (USA) hat ein interaktives Schaubild ins Netz gestellt, das gemeldete Fälle in Echtzeit darstellt und deren Entwicklung verfolgt. In China werden die Fälle für die einzelnen Provinzen dargestellt, in den USA, Australien und Kanada für die Städte, und sonst für ein ganzes Land.

Besonders interessant ist der Vergleich der Anzahl der bestätigten Corana-Infektionen (rot, links) mit den durch das Virus verursachten Todesfällen (weiß, rechts) und der Zahl der Personen, die sich erholt haben (grün, ganz rechts). Rechts unten auf dem Schaubild: tägliche Fälle.

Das Dashboard wurde vom Center for Systems Science and Engineering (CSSE) an der Johns Hopkins University (Maryland, USA).

entwickelt.

Interaktives Schaubild

Die Corona-Ausbreitung

The Lancet

(05.03.2020)