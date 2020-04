Moreno Ratti kreiert mit „Collapse“ Marmorvasen mit einem „Anstrich von Humor“

Das Gewicht das Steins wird in der Form des Glases angedeutet, der Stein selber ahmt Messinggewichte aus alten Kaufmannsläden nach

Wir hatten kürzlich eine Betrachtung zum Naturstein-Design angestellt, und waren zu dem Schluss gekommen, dass sich in der noch jungen Disziplin derzeit 3 Kategorien abzeichnen: das klassische Produktdesign, funktionale Skulpturen und Juxobjekte. Als Merkmale der Juxobjekte hatten wir geschrieben, dass bei ihnen der Einsatz von Naturstein ganz unerwartet ist und dass genau die Objekte damit überraschen und zum Lachen bringen wollen.

Wohlgemerkt: das war nicht ironisch sondern sehr ernst gemeint, denn Humor ist eine große Kunst.

Nun kommt uns Moreno Rattis aktuelle Kollektion mit dem Titel „Ironic“ auf den Tisch. Er ist ein Designer aus der Gegend um Carrara, folglich ist der Marmor sein bevorzugtes Material. Dabei geht er sehr locker und ungezwungen mit dem Stoff um, obwohl der doch seit den Skulpturen der Antike und von Michelangelo für viele von einer schwergewichtigen Aura umgeben ist.

Diesmal will Moreno Ratti dem Stein mit seinem Design gar einen „Anstrich von Humor“ geben, wie er selber schreibt. Das Material solle nicht immer als so entfernt und kalt empfunden werden, merkt er an.

Ungezügelt war offenbar der Weg seiner Inspiration. Denn er hat sich das Gewicht des Steins vorgenommen, und einmal durchexerziert, wie ein Stück Marmor ein Stück Glas in heißem Zustand zusammenquetschen würde. „Collapse“ ist folglich der Name der Vase.

Das Gewicht kommt auch konkret im Design vor, indem der Marmor-Teil des Objekts die Form der Messinggewichte aus alten Kaufmannsläden kopiert.

Ober- und Unterteil zusammen ergeben die Vase, auch dem Glas allein kann der Benutzer diese Funktion übertragen. Dann aber bleibt die Frage, was er mit dem Marmordeckel machen soll … hier ist wieder Kreativität gefordert, diesmal von Seiten der Nutzer.

„Collapse“ ist nur als Limited Edition zu haben. Es gibt 3 Varianten (Höhe 23/29/25cm, Durchmesser 15/12/10cm). Von jeder Variante gibt es 9 Exemplare, jedes mit einem Echtheitszertifikat versehen. Die Exemplare werden in Handarbeit hergestellt. Abfall fällt nicht an, betont Ratti.

Moreno Ratti

Fotos: Moreno Ratti

