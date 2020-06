Miszellen: Ideen mit Naturstein

„Artemis Deja Vu“ ist der Name, den die chinesische Firma Xiamen Black White Stone ihrer Kollektion von Alltagsgegenständen aus oder mit Naturstein gegeben hat. Dazu gehören auch Uhren mit Zifferblättern aus Stein.

„Forscher, Museen, Geldgeber, wissenschaftliche Gesellschaften und Magazine sollten sich dafür einsetzen, dass alle Proben von Sedimenten oder Sedimentgesteinen, aus denen geochemische Daten gewonnen wurden, archiviert und der ganzen Wissenschaftlergemeinde zugänglich gemacht werden“, schreiben Geologen in einem Beitrag im Wissenschaftsmagazin Nature. Es geht um die Überprüfbarkeit des Datenmaterials.

Berlin 1: Wissenschaftler haben mit Ultraschall Marmor-Statuen der Generäle Bülow und Scharnhorst untersucht. Der Zustand sei „alarmierend“, heißt es.

Berlin 2: Für den Sockel des im Umbau befindlichen Steglitzer Kreisels ist eine Naturstein-Fassade geplant.

Naturstein soll an der Fassade eines neuen Geschäftshauses in der Düsseldorfer Kö Verwendung finden.

Der Donaukurier hat ein Portrait der Genossenschaftswerke für Solnhofener Platten GmbH unter der Leitung von Martin Niefnecker veröffentlicht.

Der Urvogel Archaeopteryx gehört zu den bekanntesten Fossilien der Welt. Die Paläontologische Gesellschaft hat ihn zum „Fossil des Jahres“ 2020 ernannt. Das berühmte Eichstätter Exemplar ist im dortigen im Jura-Museum zu sehen (1, 2). Foto: Jura-Museum Eichstätt

Die Leutkirche in Oberschopfheim soll einen neuen Altar aus Sandstein bekommen, möglich gemacht durch eine anonyme Spende aus dem Ort in Höhe von 20.000 €.

Der italienische Künstler Fabio Viale versieht klassische Marmorskulpturen mit Tätowierungen (1, 2).

Video des Monats: „A passion for Jade“ (Eine Leidenschaft für Jade) ist der Name der berühmten Heber-Bishop-Kollektion im Metropolitan Museum in New York City (Video, 1).

(01.06.2020)