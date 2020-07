Miszellen: Ideen mit Naturstein

Die „Cloud“ der Xiamen Stone Fair, also ihre virtuelle Ausgabe, ging am 06. Juni online und verzeichnete in der 1. Woche 193.666 page views. Die kamen an erster Stelle aus China, dann folgten Indien, Turkey, USA, Italien, Portugal, Ägypten, Brasilien, Pakistan und Singpur, so die Messegesellschaft. Mehr

Die Messe Stone in Poznan wird wie geplant vom 17. – 20. November stattfinden, teilt die Messegesellschaft mit. Der Frühbucherrabatt für Aussteller wurde bis zum 31. August verlängert. Kontakt: Hanna Lisiecka, Tel: +48 691 028 384, Mail.

Der Berliner Bildhauer Iskender Yediler hat die Köpfe der Märtyrer Thyrsus und Palmatius hat St. Paulin aus Granit für eine Kirchengemeinde in Trier geschaffen.

Der Markt für Betonsteinpflaster in Deutschland stieg im Jahr 2019 um 2,1 % auf 140 Millionen m², schreiben die Marktforscher von Branchenradar. Bis 2021 erwarten sie einen weiteren Anstieg um 2% pro Jahr.

Zu den Tagen der Industriekultur vom 3. bis 6. September 2020 gibt es eine Betriebsführung im Quarzporphyr-Steinbruch Lüptitz mit Blick in den Tagebau und Rundgang entlang der Aufbereitungsanlage.

Eine Sandsteinstele vor dem Klinikum Schaumburg in Obernkirchen dokumentiert die Kulturpartnerschaft der Stadt mit Bückeburg, Rinteln und Stadthagen.

In einem Zeitungsbeitrag wird über das Gimter Radkreuz auf dem oberen Schlossplatz in Kassel gerätselt.

„Cobblestone” hat der Teppichhersteller G.T.Design seine neue Kollektion genannt. „Das Motiv erinnert an die typischen Pflasterungen in italienischen Städten mit ihren unregelmäßigen Formen und Färbungen“, heißt es in der Pressemitteilung. Designerin war Deanna Comellini.

Im Dobersgrund von Kronachfinden wieder Kurse für Bildhauerei am Sandstein statt.

In Neumarkt-St. Veit am Inn gibt es Aufregung um eine unseriöse Kostenkalkulation, die Naturstein als Bodenbelag viel teurer macht als Klinker.

Der Asteroidentag (Asteroid Day) wurde weltweit wieder am 30. Juni 2020 begangen. Es gab keine aktuelle Warnung, aber eine Menge an Information zum Beispiel über die Überwachung des Weltraums.

Das Buch „The Cathedrals of England”, ein Klassiker aus den 1930ern, ist in einer Neuauflage erschienen. Mehr als 30 Gotteshäuser werden detailliert beschrieben.

Naturstein in den Nationalparks von Frankreichs Region Occitaine (am Mittelmeer und nahe Spanien) ist Thema einer Analyse, die von der Webpage Savoir French heruntergeladen werden kann. Hintergrund ist, dass Präsident Macron 3 neue Parks einrichten will.

Video des Monats: Stonethica ist eine italienische Firma, die aus Reststücken von Marmor neue Platten herstellt. Designer ist Moreno Ratti (Video, 1).

(01.07.2020)