Das 12. Internationale Bildhauersymposium in der Pfalz findet statt, und zwar vom 24. Juli bis 23. August im Steinbruch Schweinstal unweit von Kaiserslautern

Besucher müssen sich zu den Terminen anmelden und es wird eine Einlasskontrolle geben / Veranstaltungen des Natursteinwerks Carl Picard in den kommenden Monaten

Der Verein Skulpturen Rheinland-Pfalz hat uns die folgende Pressemitteilung geschickt:

Unter dem Motto „Skulptur verbindet die Welt“ findet das geplante Bildhauersymposium 2020 statt!

Wir möchten Sie ganz herzlich einladen, uns und unsere Künstlerinnen/Künstler bei den folgenden Terminen des Bildhauersymposiums zu besuchen:

23.-24. Juli 2020

Empfang der Künstlerinnen/Künstler:

Zhao Li, China (Teilnahme noch unklar)

Erika Inger, Italien

Thomas Gerhards, Deutschland

Christan Heß, Deutschland

Florian Müller, Italien

Ulrich Schreiber, Deutschland

Friederike Schmidt, Schirmherrin des 12. Bildhauersymposiums

Birgit Knappe, Bildhauerin & Malerin, künstlerische Betreuung & Organisation

24. Juli

Vernissage gegen Abend mit Bewirtung, Musik im Steinbruch Schweinstal

Begrüßungsfest für die Künstler/innen mit Musik, Gesprächen, Essen&Getränken. Die Künstler/innen stellen sich und Ihre Werke vor

09. August

10:30 Uhr Friedenskonzert mit Vaneceks und anderen Musikern

11:00 Uhr Werkschau der entstehenden Plastiken

23. August

Rundfahrt und Übergabe der fertigen Skulpturen, Finissage

Wichtig: Bitte melden Sie sich für die Termine per E-Mail oder telefonisch unter der 06307 / 337 an! Wir müssen aufgrund der aktuellen Bestimmungen Ihre Kontaktdaten vermerken und eine Einlasskontrolle durchführen.

Parken können Sie vor dem Steinbruch in Fahrtrichtung rechts. An diesen Tagen ist die Talstraße eine Einbahnstraße und Einfahrt ist von der B270 am Produktionswerk vorbei.

Wir freuen uns auf Ihre zahlreichen Anmeldungen und ein schönes gemeinsames Bildhauersymposium 2020!

Verein Skulpturen Rheinland-Pfalz

Das Natursteinwerk Picard, Mitglied und Initiator im Verein, hat für die kommenden Monate folgende Termine im Angebot:

09. August Werkschau

Zur Halbzeit des Symposiums präsentieren die Künstlerinnen und Künstler ihre halbfertigen Skulpturen.

12. August

Open Air Kino mit Grill: Unser Steinbruch mitten im Pfälzer Wald wird die Kulisse für ein imposantes Open Air Kino. Organisiert wird die Veranstaltung von dem Ressort CampusPlus der TU Kaiserslautern. Eine riesige Leinwand, befestigt an einem Bagger, ein leuchtender Sternenhimmel über uns und natürlich Popcorn und Getränke laden zum gemeinsamen Verweilen ein. Bevor der Film beginnt, werden wir den Grill anfeuern, also bringen Sie Ihr Grillgut mit. Wir freuen uns auf einen sternenklaren Abend mit einem Hollywood-Film passend zur Kulisse.

29. August

Gold’n’Stoned: Hertzmusic & friends richten wieder das Gold’n’Stoned-Festival im Natursteinwerk aus, denn was gibt es Schöneres als inmitten des Pfälzer Waldes im industriellen Charme des Natursteinwerks das Tanzbein zu schwingen? Fühlen Sie die Beats, nehmt den Klang der Musik auf und lassen Sie sich von den DJs mitreißen.

29. August

Meet&Greet für Old- und Youngtimer-Fans: ebenfalls am 29. August veranstalten wir ein MEET & GREET in unserem historischen Sandsteinwerk. Ab 16:00 Uhr öffnen wir die Schranke NUR für EURE Oldtimer & Youngsters. Schauen Sie hinter die Kulissen und verbringt einen schönen Tag bei uns, während dem wir uns über Ihre schönen Gefährte austauschen können. Es wird etwas Kleines zu Essen und zu Trinken geben. Natürlich freuen wir uns auch über die ein oder anere Vorführung eurer Fahrzeuge.

03. August

Türöffnertag mit der Sendung mit der Maus: für die kleinsten Besucher wird das wieder eine tolle Veranstaltung. Schon zum dritten Mal organisieren wir gemeinsam mit der Sendung mit der Maus einen Maus-Türöffner Tag. Extra für diesen Tag überlegen wir uns Spiele, Abenteuer und Entdeckungsreisen rund um Steinbruch und Natursteinwerk.

Carl Picard Natursteinwerk

Fotos: Verein

