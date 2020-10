Wie die Konkurrenz der Steinbranche ihr Marketing macht: Object Carpet, Hersteller von Teppichen und Teppichböden, gestaltet sein Restaurant mit Collagen seiner Materialien

Die Architekten der Ippolito Fleitz Group haben den Treffpunkt im neuen Business-Center der deutschen Marke gestaltet

Wir zeigen immer wieder Beispiele, wie andere Branchen ihr Marketing machen. Diesmal: Object Carpet, ein Hersteller von Teppichen und Teppichböden vor allem für den gewerblichen Bereich aus Deutschland.

„Object Campus – City of Visions“ hat die Firma ihr neues Business-Center in Denkendorf zwischen Stuttgart und Esslingen betitelt, wo sich in mehreren Bürogebäuden moderne Unternehmen aus verschiedenen Branchen ansiedeln sollen. Kern der Anlage ist ein Restaurant, in dem der Investor natürlich seine Bodenbeläge zeigt. Die Gestaltung der Innenräume dort hatte das Architekturbüro Ippolito Fleitz Group übernommen.

Das Restaurant gliedert sich in 3 Bereiche: einen „creative space“, wo man sich an kleinen Tischen oder einer Bar zusammensetzen, das Laptop auspacken und mit Kunden Gespräche führen oder allein arbeiten kann.

Im zentralen Bereich findet man die üblichen Tische in klassischer Anordnung. Durch eine Glasscheibe kann man den Köchen zuschauen.

Dann folgt die Weinbar, „wie ein Separée, wo man in Ruhe Gespräche führen kann“, wie die Esslinger Zeitung berichtet.

Hier breitet der Teppichhersteller seine Produkt- und Materialpalette aus – jedoch nicht auf dem Boden, sondern an den Wänden in einer künstlerischen Präsentation.

„Hier galt es, die Einrichtungskompetenz von Object Carpet erlebbar zu machen – unaufdringlich, aber greifbar. So gehen textile Collagen an der Wand aus Damast und Sackleinen in einen Dialog mit Teppich und Cord“, schreibt Ippolito Fleitz.

Ippolito Fleitz hat übrigens gerade eine Teppichkollektion für Object Carpet entworfen.

Fotos: Zooey Braun

