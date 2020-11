Chen Guoqing: „Die Hinwendung der chinesischen Mittelschicht mit 400 Millionen Personen zum Konsum bringt eine enorme Nachfrage nach höherwertigen Produkten und nach Importen“

Interview mit dem Präsidenten des chinesischen Natursteinverbandes über die zukünftige Ausrichtung der Wirtschaft des Landes und die Auswirkungen von Covid-19

Ende Oktober 2020 hatte das Zentralkomitee der kommunistischen Partei Chinas eine Plenarsitzung, um über die Weichenstellung für den kommenden Fünfjahresplan zu entscheiden. Westliche Medien berichteten, dass das Land seine Wirtschaft künftig vor Importen aus dem Ausland abschotten wolle. Peter Becker von Stone-Ideas.com sprach darüber mit Chen Guoqing, dem Präsidenten der China Stone Material Association (CSMA). Am Ende des Interviews 2 Fragen zu den Auswirkungen von Covid-19 auf die chinesische Wirtschaft.



Stone-Ideas.com: Nach der Plenarsitzung der kommunistischen Partei berichteten westliche Medien, dass China die Importe reduzieren und sich auf ein „Buy Chinese“ konzentrieren würde. Stimmt das?

Chen Guoqing: „Sich weiter zum Ausland hin zu öffnen“ bleibt nach wie vor die Grundorientierung der Staatspolitik Chinas. Präsident Xi Jingping sagte auf der Importmesse in Shanghai „Die Tür der Öffnung Chinas wird sich nicht schließen, sie wird sich immer weiter öffnen!“ Die chinesische Mittelschicht mit 400 Millionen Menschen steht für eine enorme Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen mit höherer Qualität. Die Aufwertung des Konsums bringt eine starke Nachfrage nach Importgütern mit sich.



Stone-Ideas.com: Was bedeutet dies für Chinas Steinbranche?

Chen Guoqing: Unser Verband und große chinesische Steinunternehmen glauben, dass, wenn wir die Einfuhr von Platten und Fertigprodukten fördern, dies auch die Umwandlung und Modernisierung der chinesischen Steinindustrie fördern wird. Wir haben der Regierung vorgeschlagen, die Einfuhrzölle für Platten und Fertigprodukte weiter zu senken.



Stone-Ideas.com: Welches waren die Zahlen der chinesischen Steinimporte und -exporte in den ersten drei Quartalen des Jahres 2020?

Chen Guoqing: In den ersten drei Quartalen des Jahres 2020 beliefen sich die chinesischen Steinimporte auf 8,97 Millionen Tonnen, was einem Rückgang von 15,2% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht, im Wert von 1,67 Milliarden US-Dollar (-17,4%). Von den Gesamteinfuhren waren 8,38 Millionen Tonnen Blöcke (-17,8%) im Wert von 1,60 Milliarden US-Dollar (-17,6%) und 81.000 Tonnen (+0,91%) Halb- und Endprodukte mit einem Wert von 50,4 Millionen US-Dollar (+3,0%). Die Gesamtausfuhren von Naturstein aus China beliefen sich in den ersten drei Quartalen auf 5,9 Millionen Tonnen (-15,2%) mit einem Wert von 4,13 Milliarden US-Dollar (+13,6%). Die Exporte von Kunststeinen betrugen nach Menge 567,000 Tonnen (+13,5%) und 516,8 Millionen US-Dollar nach Wert (+11,8%).



Stone-Ideas.com: Wie geht es der chinesischen Wirtschaft im allgemeinen – läuft sie wieder normal?

Chen Guoqing: Chinas Wirtschaft erholt sich stetig, und das Wirtschaftswachstum hat sich ins Positive gedreht. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2020 ist das BIP Chinas um 0,7% gestiegen. Die Steigerungsraten im ersten, zweiten und dritten Quartal betrugen -6,8%, +3,2% beziehungsweise +4,9%. Chinas Gesamtexporte beliefen sich wertmäßig auf 12,7 Billionen RMB, was einem Anstieg von 1,8% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Die Importe beliefen sich auf 10,4 Billionen RMB, was einem leichten Rückgang von 0,6% entspricht.

(12,7 Billionen RMB ~ 2 Billionen US-$)



China Stone Material Association (CSMA) (chinesisch)

Das Schlusskommuniqué der 5. Plenartagung des 19. Zentralausschusses der KPCh

Grundsatzrede von Staatspräsident Xi Jingping auf der 3. China International Import Expo Messe in Shanghai (CIIE) vom 05. bis 10. November 2020



