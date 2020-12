Wie die Keramikbranche ihre Produkte bewirbt: Fiandre hebt Umweltaspekte in seiner Produktion sowie antibakterielle und luftreinigende Wirkungen seines Feinsteinzeugs hervor

Wir schauen gelegentlich zur Konkurrenz der Natursteinbranche, was deren Verbände und Firmen so machen. Diesmal: Pressemitteilungen der Firma Fiandre, einem italienischen Hersteller von Keramiken (Steinzeug) bis zu Maximum-Größen von 3 m x 1,5 m:

Aus Gründen der ökologischen Nachhaltigkeit führt das Unternehmen die Reste aus der Verarbeitung wieder in den Produktionsprozess ein und produziert seine Platten in Fabriken, die keine schädlichen Substanzen an die Luft abgeben. Eine Verbrennungsanlage mit Wärmerückgewinnung verarbeitet die Dämpfe, die bei Temperaturen um 900°C aus dem Ofen austreten, und gewährleistet somit sehr hohe Effizienz hinsichtlich der Verringerung flüchtiger organischer Moleküle , einschließlich von Gerüchen.

Maximum-Oberflächen werden mit mindestens 40% recyceltem Inhalt in Übereinstimmung mit den Parametern hergestellt, die für die LEED-Zertifizierung (Leadership in Energy and Environmental Design) erforderlich sind – ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Punktzahl eines Gebäudes.

Die neue Textur Alpi Chiaro Venato von Fiandre Architectural Surfaces ist eine Hommage an das Aostatal und an einen der bekanntesten Marmore der italienischen Architekturtradition. Der Hintergrund, ein schönes intensives Grün, hat helle und dunkle Bereiche und wird von weißen Adern erleuchtet.

Eine zeitlose Textur dank der Wiederbelebung spezieller Details des Marmors, hoher Design-Standards und der unvergleichlichen Eigenschaften der Beständigkeit von Feinsteinzeug. Das Maxi-Format von 300 x 150 cm ermöglicht Kontinuität in Räumen im öffentlichen und privaten Kontext, während die Stärke von 6 mm Architekten und Designern die Möglichkeit bietet, architektonische Elemente und Einrichtungszubehör zu schaffen, die hochrangigen Projekten einen Hauch von Farbe verleihen.



Eine weitere Neuheit der Firma ist die „Invisible“-Oberfläche:

Invisible ist eine Oberfläche mit einem rein weißen Hintergrund und einem Spinnennetz aus mal feineren, mal stärkeren grauen Adern , die mit goldenen Einbrüchen gesprenkelt sind. Diese Oberfläche eignet sich besonders für stilvolle Umgebungen, in denen Luxus und Eleganz zu Hause sind, und verleiht jedem privaten und öffentlichen Ambiente einen Hauch von Exklusivität. Die beiden verfügbaren Ausführungen , poliert und teilweise poliert , verstärken die Schönheit der Textur, die ab dem ersten Blick durch Liebe zum Detail und außergewöhnlichen Realismus überrascht…

Das Feinsteinzeug von Fiandre wird mit großem Augenmerk auf Nachhaltigkeit hergestellt und die Formate so gewählt, dass möglichst wenige Restbestände anfallen. Die Verarbeitungsabfälle werden in die Produktionsprozesse in den emissionsfreien Anlagen zurückgeführt. All dies ermöglicht einen zwei bis dreimal geringeren Rohstoffverbrauch als bei Steinbruchmaterialien und trägt zum Umweltschutz bei.

Die teilweise polierten Invisible-Platten eignen sich auch perfekt zur „Aktivierung“ als photokatalytische Keramik mit antibakterieller, antiviraler, luftreinigender, geruchsneutralisierender und selbstreinigender Wirkung . ACTIVE SURFACES-Oberflächen sind in kleinen Mengen bestellbar und sollen zum Wohlbefinden der in den Räumen lebenden Menschen beitragen.

