Mit der neuen Kollektion „Texo“ der Marke Kreoo ahmt der Designer Enzo Berti mit Marmor ein Gewebe nach

Leicht lässt sich das Auge des Betrachters von dem scheinbaren Verlauf der Fäden oder Bänder täuschen

Der Betrachter glaubt unweigerlich, ein Gewebe zu sehen, und dennoch handelt es sich um ein Mosaik aus einzelnen Marmorelementen. „Texo“ ist der Name, den der Designer Enzo Berti seiner neuen Kollektion für die Marke Kreoo gegeben hat, und wenn man das aus dem Lateinischen übersetzt („Ich webe“) ist alles klar: die Anordnung der einzelnen Elemente lässt den Eindruck entstehen, als wären Fäden über- beziehungsweise untereinander durchgezogen.

Wie es in Wirklichkeit ist, zeigt die Nahaufnahme, und man erkennt, dass der Eindruck mit wenigen unterschiedlichen Elementen geschaffen wird.

Die Texo-Platten für Wandverkleidungen in privaten oder öffentlichen Räumen, auch Badezimmern, haben eine Fläche von 60 x 60 cm. Kombiniert werden dabei verschiedene Marmorsorten mit unterschiedlichen Farbtönen (Bianco Carrara, Bianco del Re, Calacatta Carrara, Grigio Bardiglio Light, Nero Marquina, Persian Grey und Verde Ming).

Auch die Kombination von Marmor mit Metall ist möglich. Dann hat der scheinbare Untergrund die Farbtöne Gold, Rosa oder dunkle Bronze.

Kreoo ist seit 2011 die Design-Marke der italienischen Firma Decormarmi. Der Name geht auf das griechische Wort „kreion“ zurück, das hier „Derjenige, der macht und gestaltet“ bedeutet. Decormarmi ist ein Familienunternehmen im Chiampo-Tal am Südrand der Alpen. Es hat sich mit exklusiven Projekten weltweit viel Renommee erarbeitet. Zielgruppe der neuen Marke war anfangs „eine junge und an ungewöhnlichen Gestaltungsideen interessierte Kundschaft“, wie uns Gabriella Farinon aus der Geschäftsführung der Firma gesagt hatte. Inzwischen hat die Firma auch Ausstattungsobjekte für Geschäftsräume, Hotels oder Restaurants usw im Angebot.

Kreoo

Enzo Berti

Fotos: Kreoo

(26.01.2022)