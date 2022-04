John Pawson entwirft für Salvatori Couchtische aus Marmor, die zu schweben scheinen und in jedem Raum den Mittelpunkt einnehmen

„Omphalos“ (Nabel der Welt) aus der griechischen Mythologie ist der Name der Kollektion

„Omphalos“ heißt die neue Kollektion von Couchtischen des britischen Architekten John Pawson für die italienische Firma Salvatori. Kenner der griechischen Mythologie wissen um was es geht: In grauer Vorzeit hatte Zeus 2 Adler in gegensätzlichen Richtungen um die Erde geschickt, auf dass sie den Mittelpunkt der Welt fänden. Sie trafen sich über der Stadt Delphi, und hinfürderhin war klar, dass dort der Nabel der Welt liegen würde.

Die alte Geschichte hat insofern mit den Couchtischen von John Pawson zu tun, als diese zweifellos darauf ausgelegt sind, in jedem Raum den Mittelpunkt zu bilden. Denn sie sind ungewöhnlich breit, und auch ungewöhnlich niedrig.

Das mythische Bild der um die Erde kreisenden Vögel greifen sie dadurch auf, dass sie ihren Unterbau verbergen und man meinen kann, sie würden über dem Boden schweben.

Zusammen mit den beiden Marmorsorten Bianco Carrara und Crema d’Orcia schafft die Form tatsächlich einen Ausdruck von Unwirklichkeit oder vielleicht auch Ruhe, was das Möbel noch mehr zum Mittelpunkt des jeweiligen Raumes werden lässt.

Es gibt 2 runde und 2 quadratische Versionen. Die Maße sind

* rund: Durchmesser 100 beziehungsweise 150 cm,

* quadratisch 100 x 100 beziehungsweise 150 x 150 cm.

Die Höhe beträgt bei beiden 20 cm.

John Pawson umreißt sein Konzept folgendermaßen: „Die Herausforderung bestand darin, den Stein scheinbar schweben zu lassen, indem ich die Kanten abrundete, um sein optisches Gewicht zu verringern. Ich wollte die Werte der Einfachheit vermitteln, indem ich Funktion und Ästhetik miteinander verband und alles Unnötige wegließ.”

Auf der Webpage der Firma findet man folgende Hinweise für den Gebrauch: „Diese Couchtische sind mit einer neutralen Versiegelung behandelt, die sie nicht nur vor Flecken schützt, sondern auch sicherstellten, dass sie für die Verwendung mit Lebensmitteln geeignet sind. Bitte beachten Sie jedoch, dass Naturstein immer ein gewisses Maß an Absorption beibehält und daher niemals Produkte mit einem hohen Säure-, Fett- oder Ölgehalt darauf platziert werden sollten. Flüssigkeiten sollten so schnell wie möglich abgewischt werden.“

Diese Angaben auch zum Werterhalt sind angebracht, denn die Möbelstücke kosten im Webshop 13.000 € zuzüglich Transport.

